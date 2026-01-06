Acesse sua conta
Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus

Suspeito confessou crime e diz que não conhecia vítima, com quem discutiu na rua

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:07

Guilherme Silva Teixeira foi flagrado em vídeo
Guilherme Silva Teixeira foi flagrado em vídeo Crédito: Divulgação

Novas imagens obtidas pela polícia na manhã desta terça-feira (6) revelam o suspeito de matar o professor João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho caminhando pela região pouco antes do crime, em Sobradinho II, no Distrito Federal (DF). Os registros reforçam a investigação que levou à prisão de Guilherme Silva Teixeira, de 24 anos, detido em flagrante na noite de segunda-feira (5) e que, segundo a Polícia Civil, confessou o homicídio. As informações são do portal G1.

O corpo do professor foi encontrado na manhã de domingo (4), ao lado de um ponto de ônibus em uma área de mata próxima à casa onde ele morava, na região do Grande Colorado, no Km 2 da DF-150. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por volta das 6h30 e constatou a morte ainda no local. Exames preliminares apontaram lesões graves na cabeça e nos olhos, além de sinais de violência na parte de trás do crânio, o que levanta a hipótese de que João tenha sido atacado pelas costas.

Professor foi espancado até a morte em ponto de ônibus

João Emmanuel foi espancado até a morte por Reprodução

De acordo com a investigação conduzida pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), autor e vítima não se conheciam. A polícia descartou qualquer contato prévio entre eles por meio de aplicativos de relacionamento, como chegou a ser cogitado. Em depoimento, Guilherme afirmou que estava no ponto de ônibus esperando uma carona para ir ao trabalho quando discutiu com João Emmanuel. Na sequência, passou a agredi-lo com socos e chutes, chegando a pisotear o rosto da vítima, que ficou caída no chão, ainda agonizando.

Após a agressão, o suspeito disse ter entrado no carro do patrão e seguido normalmente para o serviço. O empregador, que mora nas proximidades e teria visto a vítima ferida no local, foi autuado por favorecimento pessoal - quando alguém auxilia um criminoso após o delito sem participar diretamente do crime. Ele foi liberado após assinar termo de compromisso para comparecer à Justiça.

A Polícia Civil trabalha com a suspeita de que o assassinato tenha sido motivado por homofobia, hipótese que segue em apuração. Desde o dia do crime, diligências ininterruptas permitiram identificar e localizar o suspeito.

Familiares relataram que João Emmanuel havia passado a noite de sábado (3) na casa da irmã. Durante a madrugada, ele solicitou um carro por aplicativo para voltar para casa. Segundo a avó e a tia, o professor estava bem e deixou uma sacola na porta da residência. Pela manhã, ele foi encontrado morto próximo à parada de ônibus. Dentro da sacola estavam o celular e um documento de identificação.

Quem era o professor

Natural de Teresina, no Piauí, João Emmanuel tinha 32 anos e trabalhava como professor em uma escola particular de Sobradinho. Ele era filho do vice-prefeito de Isaías Coelho (PI), George Moura. Amigos e familiares o descrevem como uma pessoa “cheia de vida” e “sinônimo de alegria”. 

Em nota oficial, o Instituto São José, onde João lecionava, manifestou pesar pela morte do professor. “João não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa Instituição e a vida de nossos alunos. Sua trajetória em nossa comunidade escolar será lembrada com imensa gratidão e respeito”, diz o comunicado. A escola também prestou solidariedade aos familiares e amigos, afirmando: “Que seu legado de dedicação sirva de conforto a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal após a perícia no local. O sepultamento de João Emmanuel deve ocorrer na casa da avó, em Isaías Coelho, no Piauí, em data ainda a ser confirmada. A prefeitura do município decretou três dias de luto oficial.

