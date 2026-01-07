CASO RARO

Bebê nasce com dois dentes e viraliza nas redes sociais; veja fotos

Vídeo que a mãe postou no Instagram mostrando os dentinhos da bebê alcançou quase 4 milhões de visualizações no Instagram

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:16

Bebê nasce com dois dentes e viraliza nas redes sociais; veja fotos

Ao ver a filha pela primeira vez após o parto, um detalhe chamou a atenção da empreendedora Camila Maria Souza Cardoso, 29 anos: a pequena Maria Antônia já chegou ao mundo com dois dentinhos. "Foi a primeira coisa que vi quando ela chorou, após o nascimento. Não tive certeza de que realmente eram dentes porque ainda estavam por baixo da gengiva. Só apontaram algumas horas depois”, contou a mãe babona, em entrevista a Crescer.

Surpresa, ela publicou um vídeo mostrando os dentinhos da bebê, que viralizou, alcançando quase 4 milhões de visualizações no Instagram. Maria Antônia chegou ao mundo em 9 de novembro de 2025, com 39 semanas e seis dias, em Rio Verde, no estado de Goiás. "Precisei induzir, de forma natural, porque minha pressão subiu na última semana de gestação. Ela não tinha nenhuma pressa para nascer", conta ela.

Apesar de ter estranhado o volume na gegiva da filha, a mãe contou, em entrevista a Crescer, que como o parto ocorreu na madrugada e estavam todos cansados, só tocaram no assunto no dia seguinte. "A pediatra passou no apartamento de manhã e confirmou que realmente eram dois dentinhos. Um detalhe fofo é que ela já nasceu chupando a mãozinha, coçando os dentinhos", afirma. A informação chocou não só os pais, como também as enfermeiras que acompanharam o parto.

O fato é considerado muito raro, já que os dentes começam a aparecer entre 6 a 12 meses de vida. Camila não esperava que a história da filha faria tanto sucesso. "Não imaginei que tomaria tamanha proporção. Foi uma surpresa! A repercussão tem sido muito legal! Várias pessoas compartilharam histórias semelhantes e fizeram comentários engraçados, como 'se espera mais um pouco, ia nascer andando'. Estamos nos divertindo com a interação das pessoas", disse, em entrevista a Crescer.

Nos comentários do vídeo postado no Instagram, os internautas ficaram intrigados. "Com 2 anos já está na faculdade", brincou um. "Mais meia hora, ela ia nascer atrasada para ir trabalhar", escreveu outro. Apesar da fama adquirida, a bebê não permaneceu com os dentinhos. Após o nascimento, a pediatra orientou que os pais procurassem uma odontopediatra para avaliar a necessidade de extração. "Fizemos um raio-x para ver se os dentinhos tinham raiz e vimos que não tinha. Sendo assim, os dentinhos iriam amolecer e cair sozinhos, colocando a vida dela em risco, já que ela poderia aspirá-los", explica.