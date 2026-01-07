PAIS EM ALERTA

Anvisa proíbe a venda de fórmula infantil com risco de contaminação por bactéria

O consumo de alimento contaminado por essa bactéria pode causar vômito persistente, diarreia ou sonolência excessiva

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:19

Anvisa proíbe a venda de fórmula infantil com risco de contaminação por bactéria Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (7).

A motivação é o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

De acordo com a Anvisa, a medida tem caráter preventivo. A fabricante iniciou o recolhimento voluntário no Brasil, assim como no resto do mundo, após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda. Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global.

Orientações a pais e responsáveis

Se você utiliza produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme, Nanlac Supreme, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, verifique o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, a Anvisa propõe que os pais entrem em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.