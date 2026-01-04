Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:24
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o que causou a morte do professor João Emmanuel Moura, de 32 anos. Ele, que é filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho (PI), foi encontrado morto na manhã deste domingo (4). O corpo foi localizado em uma parada de ônibus às margens da DF-150, km 2, na região do Grande Colorado, em Sobradinho II (DF).
Em uma nota publicada nas redes sociais, o prefeito da cidade, Waldemar Mauriz Filho, lamentou a morte de João Emmanuel. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável”, disse. O professor é filho do vice-prefeito da cidade, George Moura.
João Emmanuel nasceu em Teresina, no Piauí, e trabalhava como professor do Instituto São José, uma escola particular de Sobradinho, no DF. A instituição também lamentou a morte do colaborador.
“Ele não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa Instituição e a vida de nossos alunos. Sua trajetória em nossa comunidade escolar será lembrada com imensa gratidão e respeito”, publicou o instituto.
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. De acordo com informações do portal Metrópoles, um exame preliminar realizado no local não foi conclusivo. As lesões observadas estavam concentradas na parte superior do rosto, principalmente na região dos olhos, o que não permitiu apontar a causa da morte. A polícia descartou a hipótese de atropelamento.