Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Prefeito de Isaías Coelho (PI) lamentou a morte

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:24

João Emmanuel foi encontrado morto no DF
João Emmanuel foi encontrado morto no DF Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o que causou a morte do professor João Emmanuel Moura, de 32 anos. Ele, que é filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho (PI), foi encontrado morto na manhã deste domingo (4). O corpo foi localizado em uma parada de ônibus às margens da DF-150, km 2, na região do Grande Colorado, em Sobradinho II (DF). 

Em uma nota publicada nas redes sociais, o prefeito da cidade, Waldemar Mauriz Filho, lamentou a morte de João Emmanuel. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável”, disse. O professor é filho do vice-prefeito da cidade, George Moura.

João Emmanuel nasceu em Teresina, no Piauí, e trabalhava como professor do Instituto São José, uma escola particular de Sobradinho, no DF. A instituição também lamentou a morte do colaborador.

“Ele não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa Instituição e a vida de nossos alunos. Sua trajetória em nossa comunidade escolar será lembrada com imensa gratidão e respeito”, publicou o instituto. 

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. De acordo com informações do portal Metrópoles, um exame preliminar realizado no local não foi conclusivo. As lesões observadas estavam concentradas na parte superior do rosto, principalmente na região dos olhos, o que não permitiu apontar a causa da morte. A polícia descartou a hipótese de atropelamento.

Mais recentes

Imagem - Mãe de santo é encontrada morta dentro de casa após vizinhos ouvirem gritos

Mãe de santo é encontrada morta dentro de casa após vizinhos ouvirem gritos
Imagem - PM morre após ser atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem

PM morre após ser atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem
Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
01

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores
03

Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
04

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais