MISTÉRIO

Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Prefeito de Isaías Coelho (PI) lamentou a morte

Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:24

João Emmanuel foi encontrado morto no DF Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o que causou a morte do professor João Emmanuel Moura, de 32 anos. Ele, que é filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho (PI), foi encontrado morto na manhã deste domingo (4). O corpo foi localizado em uma parada de ônibus às margens da DF-150, km 2, na região do Grande Colorado, em Sobradinho II (DF).

Em uma nota publicada nas redes sociais, o prefeito da cidade, Waldemar Mauriz Filho, lamentou a morte de João Emmanuel. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável”, disse. O professor é filho do vice-prefeito da cidade, George Moura.

João Emmanuel nasceu em Teresina, no Piauí, e trabalhava como professor do Instituto São José, uma escola particular de Sobradinho, no DF. A instituição também lamentou a morte do colaborador.

“Ele não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa Instituição e a vida de nossos alunos. Sua trajetória em nossa comunidade escolar será lembrada com imensa gratidão e respeito”, publicou o instituto.