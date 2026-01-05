Pai mata filho 'movido por ódio' após ver foto da ex com amigo: 'Não posso te ver com outro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:46
A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de dois anos ocorrida em Sorriso, no Mato Grosso, após o próprio pai confessar o crime. Rairo Andrey Borges Lemos, de 21 anos, admitiu no sábado (3) que asfixiou o filho, Davi Lucca da Silva Lemos, "movido por ódio" ao ver uma foto da ex-companheira com outro homem.
De acordo com a delegada Layssa Crisóstomo, responsável pelo caso, o suspeito relatou em depoimento que ficou transtornado ao ver a imagem e acabou sufocando a criança. “Ele confessou que foi movido por ódio ao ver uma foto da ex com um amigo, e acabou sufocando a criança, como se estivesse abraçando e depois tentou se matar”, afirmou em entrevista ao G1.
Homem mata filho de 2 anos e manda carta para ex
O casal estava separado havia cerca de duas semanas. A mãe da criança informou à polícia que iniciou um novo relacionamento após o término. Antes do crime, Rairo ainda escreveu uma carta, na qual declarou que mataria o menino por não aceitar o fim da relação com a ex-mulher e mostrou intenção de atentar contra a própria vida.
No texto, o suspeito atribui a motivação do crime ao fim do relacionamento e afirma que não suportaria ver a ex com outra pessoa. “Você é meu eterno amor e não vou tá aqui pra ver você com outra pessoa, meu coração não aguenta”, escreveu. Ainda na carta, Rairo tenta justificar o que fez e menciona diretamente o filho. “Vou te explicar porque eu fiz isso comigo e com ****, nosso maior presente de Deus”, diz um dos trechos.
Rairo pede desculpas à ex-companheira e afirma assumir toda a culpa. “Nada disso que tá acontecendo é culpa sua, a culpa é toda minha”, escreveu. Em outro trecho, ele declara: “Só quero que você saiba que eu te amo muito e que meu amor por você é eterno”.
O boletim de ocorrência aponta que, quando a Polícia Militar chegou à residência, o suspeito já havia levado o filho até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido ao estado gravíssimo de saúde, a criança foi transferida para o Hospital Regional, mas não resistiu.
A mãe esteve no hospital e relatou aos policiais o histórico recente da separação. Pouco depois, Rairo foi localizado, preso e colocado à disposição da Justiça. Ele passou por audiência de custódia no domingo (4).
Para a Polícia Civil, o jovem deve responder por homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil, por a vítima ser menor de 14 anos e pelo agravante de o autor ser o pai da criança. “É um crime terrível, onde quem deveria proteger acaba matando e por um motivo muito banal por conta do término de um relacionamento. As pessoas estão muito egocêntricas, não aceitam serem contrariadas e, para prevalecer a sua vontade, são capazes de qualquer coisa, até mesmo tirar a vida de uma criança inocente”, disse a delegada.
Leia a carta:
“Bom, eu nem sei por onde começar essa carta pra você, amor da minha vida. Eu sei que errei com você, fui por impulso, você sempre foi minha menina, sei que você não me esqueceu, mas preferiu falar que esqueceu porque eu te machuquei muito, mas nunca foi minha intenção. Nada disso que tá acontecendo é culpa sua, a culpa é toda minha. Vou te explicar porque eu fiz isso comigo e com ****, nosso maior presente de Deus. Sei que você não merece isso tudo que aconteceu, mas eu precisava te deixar ser feliz. Eu sinto muito pelo nosso relacionamento ter acabado mas infelizmente, eu acabei com tudo. Só quero que você saiba que eu te amo muito e que meu amor por você é eterno e nunca esqueça disso. Você é uma pessoa incrível, sempre cuidou de mim. Você é meu eterno amor e não vou tá aqui pra ver você com outra pessoa, meu coração não aguenta. É isso, eu tinha muita coisa pra falar, mas não tenho mais forças pra nada. Eu te amo muito, se cuida.”