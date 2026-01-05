CRIME

Pai mata filho 'movido por ódio' após ver foto da ex com amigo: 'Não posso te ver com outro'

Jovem de 21 anos confessou ter asfixiado a criança de 2 anos em Sorriso (MT)

Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:46

Davi Lucca foi morto pelo pai, que escreveu carta confessando crime Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de dois anos ocorrida em Sorriso, no Mato Grosso, após o próprio pai confessar o crime. Rairo Andrey Borges Lemos, de 21 anos, admitiu no sábado (3) que asfixiou o filho, Davi Lucca da Silva Lemos, "movido por ódio" ao ver uma foto da ex-companheira com outro homem.

De acordo com a delegada Layssa Crisóstomo, responsável pelo caso, o suspeito relatou em depoimento que ficou transtornado ao ver a imagem e acabou sufocando a criança. “Ele confessou que foi movido por ódio ao ver uma foto da ex com um amigo, e acabou sufocando a criança, como se estivesse abraçando e depois tentou se matar”, afirmou em entrevista ao G1.

Homem mata filho de 2 anos e manda carta para ex 1 de 4

O casal estava separado havia cerca de duas semanas. A mãe da criança informou à polícia que iniciou um novo relacionamento após o término. Antes do crime, Rairo ainda escreveu uma carta, na qual declarou que mataria o menino por não aceitar o fim da relação com a ex-mulher e mostrou intenção de atentar contra a própria vida.

No texto, o suspeito atribui a motivação do crime ao fim do relacionamento e afirma que não suportaria ver a ex com outra pessoa. “Você é meu eterno amor e não vou tá aqui pra ver você com outra pessoa, meu coração não aguenta”, escreveu. Ainda na carta, Rairo tenta justificar o que fez e menciona diretamente o filho. “Vou te explicar porque eu fiz isso comigo e com ****, nosso maior presente de Deus”, diz um dos trechos.

Rairo pede desculpas à ex-companheira e afirma assumir toda a culpa. “Nada disso que tá acontecendo é culpa sua, a culpa é toda minha”, escreveu. Em outro trecho, ele declara: “Só quero que você saiba que eu te amo muito e que meu amor por você é eterno”.

O boletim de ocorrência aponta que, quando a Polícia Militar chegou à residência, o suspeito já havia levado o filho até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido ao estado gravíssimo de saúde, a criança foi transferida para o Hospital Regional, mas não resistiu.

A mãe esteve no hospital e relatou aos policiais o histórico recente da separação. Pouco depois, Rairo foi localizado, preso e colocado à disposição da Justiça. Ele passou por audiência de custódia no domingo (4).

Para a Polícia Civil, o jovem deve responder por homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil, por a vítima ser menor de 14 anos e pelo agravante de o autor ser o pai da criança. “É um crime terrível, onde quem deveria proteger acaba matando e por um motivo muito banal por conta do término de um relacionamento. As pessoas estão muito egocêntricas, não aceitam serem contrariadas e, para prevalecer a sua vontade, são capazes de qualquer coisa, até mesmo tirar a vida de uma criança inocente”, disse a delegada.

Leia a carta: