ESQUADRÃO DE VOLTA

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026

Tricolor inicia os trabalhos na Cidade Tricolor nesta segunda-feira (5)

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 05:00

Dell está entre os jogadores do grupo que vai disputar o Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um ano de títulos, o Bahia agora deixa as glórias de 2025 no passado e já muda o foco para a atual temporada. Com o fim das férias, os jogadores tricolores se reapresentam na Cidade Tricolor nesta segunda-feira (5), quando irão ser reavaliados fisicamente para dar início ao novo ano. Entre rostos que se destacaram na última temporada e atletas que voltaram de empréstimo, o Esquadrão também pode ter novidades no elenco comandado por Rogério Ceni.

Com o objetivo de realizar contratações pontuais para reforçar o time, o Bahia foi ao mercado e acertou o empréstimo do atacante Cristian Olivera junto ao Grêmio. O uruguaio de 23 anos já assinou contrato e é aguardado no CT Evaristo de Macedo junto ao restante dos jogadores. Além dele, o lateral Román Gómez está acertado para chegar como substituto de Santiago Arias, que deixou o time após não renovar contrato.

Além do colombiano, os torcedores do Bahia não verão mais os rostos de Danilo Fernandes (aposentado), Tiago (vendido para o Orlando City) e Rafael Ratão (vendido para o Shanghai Shenhua). Os emprestados Matheus Bahia e Miqueias são outros que não são esperados, já que não fazem parte dos planos de Ceni e buscam novos times.

De contrato renovado, o goleiro Ronaldo e o meia Everton Ribeiro são dois nomes com presença certa, assim como os destaques Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Willian José e outros. Após passagem pelo Ceará, o zagueiro Marcos Victor será avaliado pela comissão técnica do Bahia para definir a permanência ou a saída do defensor. Com ele, o Esquadrão conta com sete zagueiros disponíveis.

Apesar da reapresentação oficial estar marcada para esta segunda-feira (5), esse não será o primeiro dia no CT para quatro atletas tricolores. Mateo Sanabria, David Duarte, Michel Araújo e Ademir terminaram a última temporada lesionados e voltaram mais cedo para continuar o tratamento de suas respectivas lesões.

Pela primeira vez após dois anos com preparações na Europa, o Bahia vai realizar a pré-temporada no Brasil. Em 2024, Manchester foi escolhida para receber o time baiano, enquanto Girona foi o local de treinamento no ano passado. As viagens para Inglaterra e Espanha ocorreram em parceria com outros times do Grupo City. O principal motivo para a mudança de planejamento é o início mais cedo do Brasileirão, com primeira rodada prevista para 28 de janeiro, contra o Corinthians, fora de casa.

O pouco tempo de preparação, no entanto, obriga o time a se dividir em dois no primeiro semestre. Na estreia na temporada marcada para o próximo domingo (11), quando vai enfrentar o Jequié na Arena Fonte Nova, a tendência é de que um time alternativo assuma a responsabilidade do confronto, assim como no restante do Campeonato Baiano. Jogadores como Dell, Jota e Ruan Pablo estão incluídos nesse grupo.