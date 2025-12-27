Acesse sua conta
Após saída de Arias, Bahia busca lateral campeão na Argentina para 2026

Román Gómez atuou 26 vezes pelo Estudiantes na temporada e contribuiu diretamente com um gol marcado

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:35

Bahia negocia contratação do lateral direito Román Gómez
Bahia negocia contratação do lateral direito Román Gómez Crédito: Reprodução/Instagram

Após perder o lateral direito Santiago Arias, o Bahia voltou ao mercado sul-americano para reforçar o setor. O Esquadrão negocia a contratação em definitivo do lateral argentino Román Gómez junto ao Estudiantes, atual campeão da Liga Argentina. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Axel Laurini e confirmada pelo CORREIO.

Dentro do elenco Pincharrata, o defensor se destacou na Liga Argentina. Foi o atleta do elenco com mais desarmes realizados (42), o 4º com mais dribles certos (16), o 2º com mais interceptações (28), o 5º com mais cortes (43), 3º com mais duelos pelo chão ganhos (68) e o 2º com mais disputas de bola vencidas (93).

Natural de Quilmes, na Argentina, essa seria a primeira vez na carreira que o defensor de 21 anos sairia de onde foi revelado e defenderia um clube fora de seu país natal. Na atual temporada foram 26 jogos com a camisa do Estudiantes e um gol marcado. Além do torneio Clausura, o jogador foi campeão da Copa da Liga Argentina e do Trofeo de Campeones, duas vezes.

Caso assine contrato com o Bahia, o lateral chegaria para aumentar as opções em um setor que conta apenas com Gilberto como lateral de ofício. Durante a temporada, o técnico Rogério Ceni precisou improvisar outros jogadores na posição, como o zagueiro Gabriel Xavier e o volante Erick.

