FUTEBOL

Bahia renova contrato de Luciano Juba após temporada de destaque

Lateral viveu ano de protagonismo, foi convocado para a seleção brasileira e se firmou como peça-chave do time de Rogério Ceni

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:03

Luciano Juba Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia acertou a renovação contratual de Luciano Juba e ampliou o vínculo do jogador até dezembro de 2029, segundo confirmou o clube neste sábado (27). O acordo anterior ainda tinha validade por mais dois anos, com término previsto para o fim de 2027, mas foi estendido após o bom desempenho do atleta.

A permanência do lateral acontece depois de uma temporada de grande destaque. Em 2025, Juba disputou 63 partidas, marcou sete gols e deu oito assistências. Na Série A, terminou como vice-artilheiro do Bahia, com seis gols, além de ter sido convocado para a seleção brasileira ao longo do ano.

Luciano Juba 1 de 15

Contratado em 2023, Luciano Juba soma 140 jogos pelo Tricolor. O período no clube ficou marcado pela mudança de posição, já que ele chegou a Salvador após se destacar como atacante pelo Sport. Sob o comando de Rogério Ceni, voltou a atuar como lateral, função em que iniciou a carreira.