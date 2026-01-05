Acesse sua conta
Professor foi morto em emboscada após marcar encontro por aplicativo

Corpo apresentava lesões graves na cabeça

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:40

João Emmanuel foi encontrado morto no DF
João Emmanuel foi encontrado morto no DF Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga como homicídio a morte do professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, cujo corpo foi encontrado na madrugada deste domingo (4) em uma parada de ônibus às margens da rodovia DF-150, na altura de Sobradinho II. O caso, que inicialmente foi atendido como uma possível morte natural ou atropelamento, ganhou contornos criminais após a perícia identificar sinais de violência extrema.

De acordo com os levantamentos preliminares realizados pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), a vítima apresentava lesões contundentes na região dos olhos e na parte posterior do crânio. O padrão das feridas reforça a tese de que o professor tenha sido surpreendido pelo agressor em um ataque pelas costas, caracterizando uma possível emboscada.

Uma das principais linhas de investigação sugere que João Emmanuel pode ter sido atraído para o local após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. O celular da vítima, encontrado próximo ao corpo, foi apreendido e encaminhado para perícia técnica, sendo considerado peça fundamental para identificar as últimas interações do professor antes do crime.

João Emmanuel Moura era professor no Instituto São José, um colégio particular localizado em Sobradinho, e era reconhecido por colegas e alunos como um profissional dedicado. Ele era filho de George Moura, atual vice-prefeito da cidade de Isaías Coelho, no Piauí.

A morte gerou forte comoção nas redes sociais e em sua cidade de origem. O prefeito de Isaías Coelho, Waldemar Mauriz Filho, emitiu uma nota oficial de pesar solidarizando-se com a família e lamentando a "perda irreparável de um jovem com futuro brilhante".

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia trabalha agora no levantamento de imagens de câmeras de segurança instaladas ao longo da DF-150 e em comércios próximos para tentar identificar veículos ou indivíduos que circularam pela área entre a noite de sábado e a madrugada de domingo.

