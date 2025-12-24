Criminosos cortam luz e matam servidor municipal em emboscada no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:03
Um homem de 42 anos, identificado como Willian Braga dos Santos, foi morto a tiros em Guaratinga, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (23).
De acordo com a Polícia Civil, desconhecidos cortaram a energia da residência, localizada na região central do município, e surpreenderam a vítima no pátio da casa com vários tiros. William, que era servidor municipal, foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu.
Ainda segundo a polícia, câmeras de videomonitoramento vão auxiliar nas investigações no sentido de identificar autoria e motivação para o crime. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Guaratinga.