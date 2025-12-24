Acesse sua conta
Criminosos cortam luz e matam servidor municipal em emboscada no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Willian Braga dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:03

Willian Braga dos Santos
Willian Braga dos Santos Crédito: Reprodução

Um homem de 42 anos, identificado como Willian Braga dos Santos, foi morto a tiros em Guaratinga, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, desconhecidos cortaram a energia da residência, localizada na região central do município, e surpreenderam a vítima no pátio da casa com vários tiros. William, que era servidor municipal, foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu.

Ainda segundo a polícia, câmeras de videomonitoramento vão auxiliar nas investigações no sentido de identificar autoria e motivação para o crime. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Guaratinga.

