Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

DJ denuncia homofobia e agressão em bar no Rio Vermelho: 'Me deu um soco no tórax'

Show Bar afirma que apura o ocorrido internamente

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:22

Caso aconteceu em bar famoso do Rio Vermelho
Caso aconteceu em bar famoso do Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Google Maps

O DJ e produtor cultural Jamil Godinho, 31, fez uma denúncia de homofobia contra o dono de um estabelecimento comercial localizado no Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com o relato de Jamil, ele foi xingado de "viadinho" pelo empresário e agredido por um segurança, na noite de sábado (3), dentro do Show Bar. O estabelecimento afirma que o caso é investigado internamente. 

Segundo o relato do DJ, ele procurou o dono do bar para conversar, na noite de sábado, quando teria se iniciado uma confusão. "Ele começou a me destratar e perguntar quem eu era. Ele me chamou de viadinho, e o segurança dele me impediu de entrar para buscar meus equipamentos, me dando um soco no tórax", afirmou. 

DJ denuncia agressão em bar no Rio Vermelho

DJ teria recebido soco no tórax por Reprodução/Redes sociais
Vítima relata que teve o celular quebrado por segurança por Reprodução/Redes sociais
DJ denuncia agressão em bar no Rio Vermelho por Reprodução/Redes sociais
Jamil Godinho diz que se apresentou no local e não recebeu cachês por Reprodução/Redes sociais
Caso aconteceu no Show Bar, no Rio Vermelho  por Reprodução/Google Maps
1 de 5
DJ teria recebido soco no tórax por Reprodução/Redes sociais

Jamil publicou uma foto em que aparece com um hematoma no tórax e, outra imagem, do celular quebrado. "Jogaram meu celular no chão quando comecei a filmar", completou. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou o registro do caso como "denúncia de lesão corporal e crime de discriminação"> 

"De acordo com a ocorrência, a vítima, um produtor cultural de 31 anos, relatou que teve um desentendimento com o proprietário do estabelecimento, que teria proferido palavras preconceituosas. Ainda conforme o registro, durante a confusão, um segurança do local desferiu um soco contra o homem", diz a polícia, em nota. 

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento após a suposta agressão. Na gravação, feita do lado de fora do bar, é possível ouvir os gritos de Jamil. "A porra do segurança me deu um murro", afirma o DJ. Em outro vídeo, Jamil aparece discutindo com um homem, provavelmente o segurança que o teria agredido. O homem afirma que foi empurrado por Jamil antes da agressão.  

Após o ocorrido, o DJ publicou uma lista de shows que teriam sido feitos por ele, mas que não foram pagos pelo dono do estabelecimento. A lista possui nove apresentações, realizadas entre os dias 10 de dezembro e 3 de janeiro. Jamil não detalhou se a confusão teve início por conta do atraso dos pagamentos dos cachês. 

Procurado, o Show Bar disse, em nota, que o episódio está sendo apurado "com base em registros internos e depoimentos". O estabelecimento afirma ainda que "até o momento, não há confirmação de conduta discriminatória e da suposta agressão por parte da equipe". O bar completa dizendo que tem comprometimento com o respeito e a diversidade e que está à disposição das autoridades. 

Leia mais

Imagem - Garçom afirma ter levado mata-leão de turista antes de agressão de barraqueiros por conta

Garçom afirma ter levado mata-leão de turista antes de agressão de barraqueiros por conta

Imagem - Prefeitura suspende funcionamento de barraca após agressão a casal de turistas em Porto de Galinhas

Prefeitura suspende funcionamento de barraca após agressão a casal de turistas em Porto de Galinhas

Imagem - Lula determina expulsão de servidor da CGU após agressão contra ex-namorada e criança de 4 anos: '“inadmissível'

Lula determina expulsão de servidor da CGU após agressão contra ex-namorada e criança de 4 anos: '“inadmissível'

Esta não é a primeira vez que o bar é palco de um episódio de suposta violência. Em julho do ano passado, um policial militar atirou no local, após, supostamente, o soldado ter paquerado uma mulher e não ter sido correspondido

O que diz o Show Bar 

"Show Bar reafirma seu compromisso com o respeito e a diversidade. Os fatos ocorridos ontem, estão sendo apurados com base em registros internos e depoimentos. Até o momento, não há confirmação de conduta discriminatória e da suposta agressão por parte da equipe. Permanecemos à disposição das autoridades". 

Mais recentes

Imagem - Homem é encontrado morto em empresa na BR-101

Homem é encontrado morto em empresa na BR-101
Imagem - Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'

Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'
Imagem - Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir