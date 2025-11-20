TREMEMBÉ

Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'

Ex-detento relembrou relação entre os dois e afirmou: 'Até que os presos reclamaram da gente'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:11

Duda e Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

A história do romance entre Cristian Cravinhos e Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda, ficou famosa após ser retratada na série Tremembé, sucesso absoluto do Prime Video. Enquanto Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002, afirmou que a produção seria uma "mentira", Duda vem compartilhando detalhes do romance com o ex-detento.

O ex-presidiário, que foi representado pelo personagem chamado Luka (João Pedro Mariano) na série, revelou detalhes da relação em entrevista ao portal LeoDias. Ele garantiu que, enquanto eles se relacionavam, Cravinhos não fazia uso de nenhum estimulante.

"O Cristian para se relacionar com a mulher dele fazia uso de Viagra, porque não tinha estimulo sexual. Comigo, ele nunca precisou usar, depois que ele fraturou o pênis. Vivemos tudo isso, e nunca contei pra ninguém", disse Duda, que foi condenado por assalto à mão armada. A fratura do pênis é retratada na série, após uma visita íntima de Cristian com Shermine, sua ex-mulher.

O homem descreveu a relação como intensa e clandestina. "O Cristian sempre fez o papel de homem protetor pra mim. Ele era extremamente um Don Juan, me envolveu de uma forma que eu não queria nem mais saber de outra pessoa. Nossa relação se intensificou muito, até que os presos reclamaram da gente (já que é proibido relação íntima entre os presos homens) diferente da detenção feminina (onde Suzane e Sandrão puderam viver uma relação)", falou.

"Eu e o Cristian fomos separados de pavilhão, mas continuamos com os nossos encontros e vivemos a nossa história. A nossa vida sexual continuou ativa após a separação de ala. A gente transava na lavanderia, atrás da muralha, na sala de manutenção, eu trabalhava com ele no trator, um verdadeiro romance de adolescente", completou.

Duda também disse como os dois combinaram que iriam lidar com a então esposa de Cristian Cravinhos, que continuava visitando o marido na prisão. "Nós combinamos sobre a entrada e saída de ala íntima para encontrar com a mulher dele. Eu também não ia para a visita íntima. A ponto de ele me dar satisfação do encontro com a mulher, em ser obrigado a ter relações sexuais com ela. Eu virei e disse para ele nem entrar na cela com a roupa com que tinha se encontrado com a mulher dele. 'Você vai viver a nossa história aqui, nossos 9 meses'", falou o ex-detento, que também revelou ciúmes por parte do companheiro.