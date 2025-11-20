Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'

Ex-detento relembrou relação entre os dois e afirmou: 'Até que os presos reclamaram da gente'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:11

Duda e Cristian Cravinhos
Duda e Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

A história do romance entre Cristian Cravinhos e Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda, ficou famosa após ser retratada na série Tremembésucesso absoluto do Prime Video. Enquanto Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002, afirmou que a produção seria uma "mentira", Duda vem compartilhando detalhes do romance com o ex-detento.

O ex-presidiário, que foi representado pelo personagem chamado Luka (João Pedro Mariano) na série, revelou detalhes da relação em entrevista ao portal LeoDias. Ele garantiu que, enquanto eles se relacionavam, Cravinhos não fazia uso de nenhum estimulante.

Cristian Cravinhos

Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
1 de 3
Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell

"O Cristian para se relacionar com a mulher dele fazia uso de Viagra, porque não tinha estimulo sexual. Comigo, ele nunca precisou usar, depois que ele fraturou o pênis. Vivemos tudo isso, e nunca contei pra ninguém", disse Duda, que foi condenado por assalto à mão armada. A fratura do pênis é retratada na série, após uma visita íntima de Cristian com Shermine, sua ex-mulher.

O homem descreveu a relação como intensa e clandestina. "O Cristian sempre fez o papel de homem protetor pra mim. Ele era extremamente um Don Juan, me envolveu de uma forma que eu não queria nem mais saber de outra pessoa. Nossa relação se intensificou muito, até que os presos reclamaram da gente (já que é proibido relação íntima entre os presos homens) diferente da detenção feminina (onde Suzane e Sandrão puderam viver uma relação)", falou.

"Eu e o Cristian fomos separados de pavilhão, mas continuamos com os nossos encontros e vivemos a nossa história. A nossa vida sexual continuou ativa após a separação de ala. A gente transava na lavanderia, atrás da muralha, na sala de manutenção, eu trabalhava com ele no trator, um verdadeiro romance de adolescente", completou.

Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Duda falou sobre relação com Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Esposa de Cristian Cravinhos manda recado para Suzane por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos se apaixonou por detento por Reprodução | Prime Vídeo
Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
1 de 10
Cristian Cravinhos por Reprodução

Duda também disse como os dois combinaram que iriam lidar com a então esposa de Cristian Cravinhos, que continuava visitando o marido na prisão. "Nós combinamos sobre a entrada e saída de ala íntima para encontrar com a mulher dele. Eu também não ia para a visita íntima. A ponto de ele me dar satisfação do encontro com a mulher, em ser obrigado a ter relações sexuais com ela. Eu virei e disse para ele nem entrar na cela com a roupa com que tinha se encontrado com a mulher dele. 'Você vai viver a nossa história aqui, nossos 9 meses'", falou o ex-detento, que também revelou ciúmes por parte do companheiro.

"Ele tinha crises de ciúmes, era extremamente ciumento. Por mais que hoje ele não assuma, sempre foi uma paixão avassaladora. Ele tocava violão para mim, colocava rosas debaixo do travesseiro, escrevia cartinhas para mim, comprava os cremes que queria que eu usasse, cuidou muito de mim".

Leia mais

Imagem - Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas

Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas

Imagem - Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Imagem - Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Tags:

Romance Prime Video Affair Tremembé Irmãos Cravinhos Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Thiago Nigro se irrita com valor surreal de vaso sanitário tecnológico escolhido por Maira Cardi: 'É loucura isso'

Thiago Nigro se irrita com valor surreal de vaso sanitário tecnológico escolhido por Maira Cardi: 'É loucura isso'
Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
02

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes
03

Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes

Imagem - Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'
04

Duda revela novos detalhes sobre o romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e garante: 'Comigo, nunca precisou usar Viagra'