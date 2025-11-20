ASTROLOGIA

Anjo da Revelação abre um portal poderoso hoje (20/11): 4 signos descobrirão uma verdade impossível de ignorar

Para alguns signos, verdades guardadas aparecem e guiam decisões importantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:04

Nesta quinta-feira (20), o ar parece diferente. Não é só você que está sentindo isso, o dia inteiro vibra numa frequência mais alta.

O Sol em Sagitário, que expande horizontes, e o Anjo da Revelação paira sobre o céu espiritual, abrindo portais de insight e verdades que se recusam a permanecer escondidas.

Hoje não existe “deixar para depois”. Hoje é dia de enxergar. Dia de nomear sentimentos, romper padrões, assumir rotas novas.

E alguns signos vão sentir isso de forma ainda mais intensa:

Áries: A revelação que te liberta

Algo que você vinha empurrando com a barriga finalmente ganha nome. Você percebe para onde precisa ir e o medo diminui. A clareza chega como um estalo.



Gêmeos: Verdades nas relações

O diálogo da quinta tem peso. Conversas antes adiadas agora fluem com sinceridade. Você enxerga gente, intenções e limites com nitidez.



Leão: Um brilho que revela tudo

Uma percepção criativa, quase súbita, mostra o próximo passo. O Anjo da Revelação ilumina aquilo que você já sabia, mas não queria admitir.



Sagitário: Você no centro do portal

Com o Sol no seu signo, verdades internas se movem como peças de um quebra-cabeça. Coisas finalmente se encaixam e a vida te convida a começar de novo.



Mensagem do dia: