Anjo da Revelação abre um portal poderoso hoje (20/11): 4 signos descobrirão uma verdade impossível de ignorar

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:04
Nesta quinta-feira (20), o ar parece diferente. Não é só você que está sentindo isso, o dia inteiro vibra numa frequência mais alta.
O Sol em Sagitário, que expande horizontes, e o Anjo da Revelação paira sobre o céu espiritual, abrindo portais de insight e verdades que se recusam a permanecer escondidas.
Hoje não existe “deixar para depois”. Hoje é dia de enxergar. Dia de nomear sentimentos, romper padrões, assumir rotas novas.
As 3 qualidades de cada signo
Mensagem do dia:
O dia vibra propósito, coragem e consciência espiritual. A ancestralidade aponta caminhos e o céu amplia a visão. A revelação é a ponte e você já está atravessando.