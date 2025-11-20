Acesse sua conta
Anjo da Revelação abre um portal poderoso hoje (20/11): 4 signos descobrirão uma verdade impossível de ignorar

Para alguns signos, verdades guardadas aparecem e guiam decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:04

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (20), o ar parece diferente. Não é só você que está sentindo isso, o dia inteiro vibra numa frequência mais alta.

  • É o encontro de duas potências:

O Sol em Sagitário, que expande horizontes, e o Anjo da Revelação paira sobre o céu espiritual, abrindo portais de insight e verdades que se recusam a permanecer escondidas.

Hoje não existe “deixar para depois”. Hoje é dia de enxergar. Dia de nomear sentimentos, romper padrões, assumir rotas novas.

  • E alguns signos vão sentir isso de forma ainda mais intensa:

  • Áries: A revelação que te liberta
    Algo que você vinha empurrando com a barriga finalmente ganha nome. Você percebe para onde precisa ir e o medo diminui. A clareza chega como um estalo.

  • Gêmeos: Verdades nas relações
    O diálogo da quinta tem peso. Conversas antes adiadas agora fluem com sinceridade. Você enxerga gente, intenções e limites com nitidez.

As 3 qualidades de cada signo

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

