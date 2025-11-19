Acesse sua conta
Celso Freitas expõe mágoa com a Record e revela como soube da demissão: 'Não foi das melhores'

Jornalista conta que deixou a emissora após 21 anos sem conseguir se despedir do público

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:17

Jornalista Celso Freitas
Jornalista Celso Freitas Crédito: Reprodução

Depois de mais de duas décadas à frente do Jornal da Record, Celso Freitas abriu o jogo sobre sua saída da emissora. Em entrevista ao podcast NaTelinha Talk, o jornalista contou, pela primeira vez com detalhes, como foi comunicado de que seu contrato não seria renovado e deixou claro que a forma como tudo aconteceu ainda o incomoda.

Segundo Freitas, o aviso veio no dia em que ele voltava de férias, pronto para reassumir a bancada como de costume. “Eu sou muito grato por todas as oportunidades que tive ali, mas, lamentavelmente, a maneira como essa despedida foi conduzida não foi das melhores”, afirmou. Ele lembra que, quando chegou à Record, foi “festejado”, mas a saída não teve o mesmo cuidado. “Não houve um ‘muito obrigado’”, resumiu.

O jornalista relatou que foi chamado para uma reunião logo ao chegar à emissora. “Ouvi: ‘Olha, eu tenho uma triste notícia para te dar’”, revelou. E apesar do impacto, ele admitiu que já pressentia alguma mudança. Freitas explicou que vinha refletindo sobre encerrar o ciclo, mas não esperava que a definição acontecesse assim, sem uma conversa mais franca ou um espaço para se despedir do público.

Ele também contou que a Record chegou a mencionar uma possível proposta alternativa, mas nada foi formalizado. O que mais o marcou, no entanto, foi não poder se despedir dos telespectadores. “Quando cheguei ao Jornal da Record, recebi até telefonema de acionista agradecendo. A saída não teve nada disso.”

Ainda assim, o jornalista deixou claro que guarda respeito pela equipe que continuou na emissora. Ele disse ter recebido mensagens de fãs prometendo não assistir mais ao telejornal após sua saída, mas fez questão de pedir calma: “Há colegas lá trabalhando. Vamos prestigiar”.

Agora, aos 50 anos de carreira, Celso Freitas inicia um novo capítulo: ele foi apresentado oficialmente como o mais novo nome do SBT News, onde estreia em 15 de dezembro. O objetivo, segundo ele, é trabalhar em um projeto multiplataforma que una credibilidade e acesso amplo ao público.

Freitas começou no rádio nos anos 1970, brilhou na TV Globo apresentando o Jornal Nacional e o Fantástico, e passou 21 anos na Record. Ele encara essa nova etapa como uma continuação natural de sua trajetória. “Tudo tem seu tempo”, disse.

