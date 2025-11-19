ASTROLOGIA

Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

O aspecto Mercúrio/Urano abre caixas que estavam fechadas e traz verdades que mudam tudo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:38

Signos e reenconto Crédito: Reprodução

O céu desta quarta-feira (19) não é suave mas é honesto. Mercúrio, planeta da palavra, enfrenta Urano, dono das rupturas e do inesperado. O resultado? Conversas que surgem sem aviso, verdades que se revelam e emoções que já não podem ser varridas para baixo do tapete.

Com o Sol em Sagitário iluminando tudo o que estava escondido, relações entram numa fase de sinceridade obrigatória. O que precisa ruir, ruirá. O que precisa renascer, renasce mais forte.

Entre todos os signos, três podem sentir esse baque emocional com mais intensidade:

Escorpião: Conversas profundas redefinem vínculos; decisões afetivas ganham força.

Peixes: Notícias de família ou assuntos emocionais guardados vêm à tona e libertam.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Touro: Sinceridade abrupta no amor: algo precisa ser dito, e será.

Não pense que o céu está te punindo, ele está limpando. E toda limpeza abre caminho para algo que faz mais sentido.