Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:38
O céu desta quarta-feira (19) não é suave mas é honesto. Mercúrio, planeta da palavra, enfrenta Urano, dono das rupturas e do inesperado. O resultado? Conversas que surgem sem aviso, verdades que se revelam e emoções que já não podem ser varridas para baixo do tapete.
Com o Sol em Sagitário iluminando tudo o que estava escondido, relações entram numa fase de sinceridade obrigatória. O que precisa ruir, ruirá. O que precisa renascer, renasce mais forte.
Entre todos os signos, três podem sentir esse baque emocional com mais intensidade:
Não pense que o céu está te punindo, ele está limpando. E toda limpeza abre caminho para algo que faz mais sentido.
Pode ser incômodo, sim. Mas também é um ponto de virada.