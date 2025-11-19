OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (19/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Escorpião.

Oscar Quiroga

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Tu és teu ardor e teu ardor és tu, e se não sabes ainda aonde aponta teu ardor, pois precisas começar a investigar direito tua vida até descobrir o que é que te motiva de verdade e, mais importante ainda, por que ou por quem sacrificarias tudo e darias tua vida.

Como seres civilizados que somos, nosso ardor dificilmente é exposto, ao contrário, fica preso por trás de inúmeras figurações que nos tornam pertinentes e adequados, para sairmos bem na foto que as outras pessoas fazem de nós, e também nós fazemos delas.

O ardor que revela nossa verdadeira natureza, porém, é o tempo que consagramos a tais ou quais imaginações, as que nos motivam a tomar decisões práticas, com o único e exclusivo intuito de viver as experiências a que nosso ardor aponta.

ÁRIES: Há vantagens e desvantagens misturadas nesta parte do caminho, portanto, evite procurar uma solução que seja totalmente favorável aos seus intuitos, porque tudo virá com vieses que mostrarão a cara depois de um tempo.

TOURO: Essas pessoas que parecem decididas a contrariar você ao ponto de discutirem e brigarem, elas precisam ser tratadas com respeito e deferência, porque se você entrar na onda delas, a briga vai ser feia e inútil.

GÊMEOS: Não se importe com que tenha ficado para você, novamente, a responsabilidade de manter tudo em ordem e funcionando direito, porque essa é sua vantagem, conseguir dominar todos os procedimentos do começo até o fim.

CÂNCER: Faça o que tiver vontade, mas não espere aplausos por isso, ao contrário, é mais provável que chovam críticas e contrariedades. Porém, se você ficar tentando agradar a plateia o tempo todo, nunca fará sua vontade.

LEÃO: Assegure tudo que deixar sua alma confortável e serena, porque ainda que houver pessoas lutando contra isso ativamente, mesmo assim você ganhará bastante terreno neste momento. É uma luta acirrada a todo momento.

VIRGEM: Dar início aos seus movimentos é propício, mas tenha ciência de que o cenário é bastante cheio de trancos e solavancos, portanto, não espere que tudo dê certo logo de entrada, nem que os movimentos sejam suaves.

LIBRA: Apesar de parecer necessário se movimentar para assegurar seus recursos, é bom pensar bastante antes de se envolver em manobras sofisticadas que só dariam a sensação de melhoria, mas na prática não entregariam nada.

ESCORPIÃO: Agora não há necessidade de você seguir os passos de ninguém para dar certo. Agora é o momento em que sua alma encontra a oportunidade de abrir uma trilha onde antes havia nada, e onde ninguém se interessava pelo assunto.

SAGITÁRIO: São tantas coisas acontecendo e muitas delas se contradizendo entre si, que o melhor que sua alma pode fazer neste momento é adotar uma postura de observadora independente, não preferindo nem rejeitando nada.

CAPRICÓRNIO: Tudo que é falado tem um tanto de verdade, porém, tem outro tanto de fantasia também, e por isso é essencial que você ouça com bastante discernimento, para que suas escolhas sejam livres de qualquer fantasia.

AQUÁRIO: Se tudo dependesse de golpes de sorte, estaríamos todos perdidos, porque a sorte é caprichosa demais para ser confiável. Enquanto a sorte não nos sorri, nos resta continuar fazendo a nossa parte com sabedoria.