Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Olga descobre segredo e Sandra planeja vingança em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (19)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:42

Olga (Maria Carol Rebello) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta quarta-feira (19) de Êta Mundo Melhor! promete esquentar os ânimos dos personagens e dos telespectadores. Se você acompanha a novela das 6, já pode se preparar para um capítulo cheio de mentiras, chantagens e descobertas.

Logo no início, Dita abre o jogo com Candinho: para ela, Zulma está inventando a história da gravidez. A desconfiança não é pouca coisa, já que a moça pressiona o caipira para assumir o suposto filho e, claro, casar imediatamente. Sem saída, Candinho fica ainda mais dividido.

Leia mais

Imagem - Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Imagem - Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Enquanto isso, Ernesto desabafa com Sandra e conta que Celso o confrontou sobre Estela. A vilã, porém, tem preocupações maiores: Olga acaba descobrindo que Sandra está vivíssima e essa revelação coloca a megera em alerta.

Dita, determinada a desmascarar Zulma, procura Estela para descobrir se a gravidez é verdadeira. Do outro lado da trama, outra confissão importante vem à tona: Sônia admite a Lauro que o pai do seu bebê é Quincas. A notícia tem consequências imediatas, já que Padre Lucas decide afastar o rapaz do sacerdócio.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

A situação de Zulma também complica. Além de exigir que Zenaide “dê um jeito” de provar sua gravidez, ela se envolve em mais uma enrascada. Zenaide, desesperada, tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de urina mas Asdrúbal flagra tudo no exato momento da negociação.

As tensões crescem ainda mais quando Olga leva a Ernesto e Sandra provas das falcatruas de Araújo e Celso. A revelação deixa Sandra furiosa e disposta a ir mais longe do que nunca: destruir a fábrica.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

Leia mais

Imagem - Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Imagem - Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Imagem - Veja como começar a empreender como trancista

Veja como começar a empreender como trancista

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

tv Globo Novelas êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Despertar espiritual: Revelações poderosas atingem 3 signos a partir desta quarta (19 de novembro)

Despertar espiritual: Revelações poderosas atingem 3 signos a partir desta quarta (19 de novembro)
Imagem - Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido; confira

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
01

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
02

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
03

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
04

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador