NOVELA DAS 6

Olga descobre segredo e Sandra planeja vingança em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (19)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:42

Olga (Maria Carol Rebello) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (19) de Êta Mundo Melhor! promete esquentar os ânimos dos personagens e dos telespectadores. Se você acompanha a novela das 6, já pode se preparar para um capítulo cheio de mentiras, chantagens e descobertas.

Logo no início, Dita abre o jogo com Candinho: para ela, Zulma está inventando a história da gravidez. A desconfiança não é pouca coisa, já que a moça pressiona o caipira para assumir o suposto filho e, claro, casar imediatamente. Sem saída, Candinho fica ainda mais dividido.

Enquanto isso, Ernesto desabafa com Sandra e conta que Celso o confrontou sobre Estela. A vilã, porém, tem preocupações maiores: Olga acaba descobrindo que Sandra está vivíssima e essa revelação coloca a megera em alerta.

Dita, determinada a desmascarar Zulma, procura Estela para descobrir se a gravidez é verdadeira. Do outro lado da trama, outra confissão importante vem à tona: Sônia admite a Lauro que o pai do seu bebê é Quincas. A notícia tem consequências imediatas, já que Padre Lucas decide afastar o rapaz do sacerdócio.

A situação de Zulma também complica. Além de exigir que Zenaide “dê um jeito” de provar sua gravidez, ela se envolve em mais uma enrascada. Zenaide, desesperada, tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de urina mas Asdrúbal flagra tudo no exato momento da negociação.

As tensões crescem ainda mais quando Olga leva a Ernesto e Sandra provas das falcatruas de Araújo e Celso. A revelação deixa Sandra furiosa e disposta a ir mais longe do que nunca: destruir a fábrica.