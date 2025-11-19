CRISE NO SBT

Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Empresário deixou a emissora em meio à repercussão de relatos de tensão com Silvio Santos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:22

Rinaldi Faria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima nos bastidores do SBT voltou a esquentar. Na última terça-feira (18), a emissora confirmou que o empresário Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá e consultor do canal desde 2023, está fora do quadro de colaboradores. Ele também vinha ocupando temporariamente a Superintendência Artística e de Programação desde julho. O comunicado oficial fala em “decisão tomada em comum acordo”, mas o momento da saída chamou atenção e não por acaso.

O SBT fez questão de agradecer a “parceria e a dedicação” de Faria e informou que, a partir de agora, toda a reestruturação da área artística ficará diretamente sob o comando da presidência, liderada por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos. É mais um movimento dentro da reorganização que o canal tem passado desde a morte do apresentador, em agosto de 2024.

A demissão veio logo depois de uma declaração que repercutiu bastante. Em entrevista ao jornalista Flavio Prado, no YouTube, Leão Lobo contou que Silvio Santos “não ia com a cara” de Rinaldi Faria e que a antipatia era assunto antigo entre funcionários. Segundo o apresentador, Silvio se incomodava com a presença do empresário nos estúdios e chegou a pedir que ele não tivesse acesso a determinadas áreas. “Teve época que ele proibiu ele de entrar lá”, disse Leão, lembrando que o dono do SBT chegou a acionar a segurança por causa do desconforto.

A situação ganhou mais camadas quando começaram as reações internas. Pouco depois do anúncio oficial, Danilo Gentili publicou nas redes sociais um trocadilho envolvendo uma música famosa da dupla Patati Patatá: "Se você que sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá.", o que o público rapidamente interpretou como indireta. Ratinho, por sua vez, fez questão de agradecer à família Abravanel ao vivo, ajoelhando-se durante seu programa, gesto que também foi lido como recado.

A verdade é que, para quem acompanha o SBT, a saída de Rinaldi não é apenas uma mudança administrativa. Ela reforça rumores que circulavam pelos corredores há anos e mostra que a sucessão de Silvio Santos ainda está reorganizando peças importantes da emissora.