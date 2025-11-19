Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Empresário deixou a emissora em meio à repercussão de relatos de tensão com Silvio Santos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:22

Rinaldi Faria
Rinaldi Faria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O clima nos bastidores do SBT voltou a esquentar. Na última terça-feira (18), a emissora confirmou que o empresário Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá e consultor do canal desde 2023, está fora do quadro de colaboradores. Ele também vinha ocupando temporariamente a Superintendência Artística e de Programação desde julho. O comunicado oficial fala em “decisão tomada em comum acordo”, mas o momento da saída chamou atenção e não por acaso.

O SBT fez questão de agradecer a “parceria e a dedicação” de Faria e informou que, a partir de agora, toda a reestruturação da área artística ficará diretamente sob o comando da presidência, liderada por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos. É mais um movimento dentro da reorganização que o canal tem passado desde a morte do apresentador, em agosto de 2024.

Leia mais

Imagem - Ricky Martin brinca ao confirmar vinda ao Brasil: 'Ainda mais agora que estou solteiro'

Ricky Martin brinca ao confirmar vinda ao Brasil: 'Ainda mais agora que estou solteiro'

Imagem - Miss Brasil desfila como Nossa Senhora Aparecida e emociona público: 'A fé me sustenta'

Miss Brasil desfila como Nossa Senhora Aparecida e emociona público: 'A fé me sustenta'

Imagem - Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

A demissão veio logo depois de uma declaração que repercutiu bastante. Em entrevista ao jornalista Flavio Prado, no YouTube, Leão Lobo contou que Silvio Santos “não ia com a cara” de Rinaldi Faria e que a antipatia era assunto antigo entre funcionários. Segundo o apresentador, Silvio se incomodava com a presença do empresário nos estúdios e chegou a pedir que ele não tivesse acesso a determinadas áreas. “Teve época que ele proibiu ele de entrar lá”, disse Leão, lembrando que o dono do SBT chegou a acionar a segurança por causa do desconforto.

Rinaldi Faria é demitido do SBT

Rinaldi Faria por Reprodução/Redes Sociais
Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá e consultor do SBT desde 2023 por Reprodução/Redes Sociais
O SBT confirmou que o empresário Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá e consultor do canal desde 2023, está fora do quadro de colaboradores por Reprodução/Redes Sociais
Rinaldi Faria por Reprodução/Redes Sociais
Rinaldi Faria por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Rinaldi Faria por Reprodução/Redes Sociais

A situação ganhou mais camadas quando começaram as reações internas. Pouco depois do anúncio oficial, Danilo Gentili publicou nas redes sociais um trocadilho envolvendo uma música famosa da dupla Patati Patatá: "Se você que sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá.", o que o público rapidamente interpretou como indireta. Ratinho, por sua vez, fez questão de agradecer à família Abravanel ao vivo, ajoelhando-se durante seu programa, gesto que também foi lido como recado.

A verdade é que, para quem acompanha o SBT, a saída de Rinaldi não é apenas uma mudança administrativa. Ela reforça rumores que circulavam pelos corredores há anos e mostra que a sucessão de Silvio Santos ainda está reorganizando peças importantes da emissora.

Leia mais

Imagem - Receitas com espinafre: 5 pratos saudáveis e deliciosos para o almoço 

Receitas com espinafre: 5 pratos saudáveis e deliciosos para o almoço 

Imagem - Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Imagem - 7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

Tags:

Sbt Demissão Silvio Santos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Olga descobre segredo e Sandra planeja vingança em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (19)

Olga descobre segredo e Sandra planeja vingança em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (19)
Imagem - Por que às quartas-feiras usamos rosa? Entenda a tradição que atravessa gerações

Por que às quartas-feiras usamos rosa? Entenda a tradição que atravessa gerações

MAIS LIDAS

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
01

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
02

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador
03

Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador

Imagem - Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho
04

Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho