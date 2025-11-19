Acesse sua conta
Ricky Martin brinca ao confirmar vinda ao Brasil: 'Ainda mais agora que estou solteiro'

Cantor abriu o coração sobre sua relação com o país e a nova fase após o divórcio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:30

Ricky Martin exibe abdômen definido e tatuagem íntima em clique ousado no Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram

Ricky Martin está de malas prontas para o Brasil e com um entusiasmo que lembra as primeiras vezes em que pisou no país. Em entrevista à revista Caras, o astro porto-riquenho contou que pretende desembarcar por aqui em fevereiro e não escondeu o motivo: o carnaval brasileiro, segundo ele, transformou sua vida. E, agora solteiro, admite que a experiência tem outro sabor.

“O carnaval mudou minha vida. Quando você está rodeado por centenas de tambores tocando com força total, é uma experiência espiritual. Mexe com a música, com o corpo, com tudo. Preciso voltar - ainda mais agora que estou solteiro”, disse, rindo.

A declaração surge em meio a uma nova fase pessoal. Ricky foi casado durante sete anos com o artista sírio Jwan Yosef, com quem teve dois filhos: Lúcia, de seis anos, e Renn, de cinco. Eles se conheceram em 2015, em Londres, e oficializaram o casamento dois anos depois. O divórcio veio em 2023, mas, segundo Yosef, a parceria permanece sólida.

Dois anos após a separação, Jwan falou pela primeira vez sobre como funciona a relação entre eles hoje. “Tivemos um relacionamento maravilhoso. Agora temos uma coparentalidade muito tranquila. Moramos perto, conversamos quase todos os dias e amamos nossos filhos acima de qualquer coisa. Não é bem uma ‘experiência’, é um jeito de viver”, afirmou.

Além da vida pessoal, Ricky também vive um momento profissional movimentado com a segunda temporada de “Palm Royale”, série da AppleTV+. A trama se passa na Palm Beach dos anos 1960 e acompanha Maxine Simmons (Kristen Wiig), uma ex-miss que tenta se infiltrar no universo dos super-ricos enquanto enfrenta intrigas e disputas de poder.

Na produção, Ricky interpreta Robert, cuidador da personagem Norma Dellacorte (Carol Burnett), um homem que carrega segredos e se envolve diretamente nos conflitos da elite local.

Em sua nova fase como solteiro e a vontade de reviver a energia do carnaval, o cantor já deixou claro: fevereiro o espera!

