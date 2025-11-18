Grávida, Lore Improta faz 'testes caseiros' para descobrir sexo do bebê; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:23
Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta resolveu transformar a curiosidade em diversão. A influenciadora, que está com 32 anos, reuniu a filha Liz, os pais e até revistou as lembranças da primeira gestação para repetir uma série de testes populares que prometem “adivinhar” o sexo do bebê.
Com bom humor, Lore deixou claro que tudo não passa de brincadeira, a resposta oficial só sai no chá revelação. Mas isso não impediu a família de entrar totalmente no clima… e o placar final rendeu muita risada.
A família escondeu uma colher e um garfo sob duas almofadas. Pela tradição, colher significa menina; garfo, menino. De olhos fechados, Lore se sentou em uma delas e… garfo!
Placar: 1 x 0 para menino
O método é simples: somar as idades da mãe e do pai e subtrair um número.
Lore Improta faz testes caseiros para saber sexo do bebê
Lore tem 32 anos; Léo, 37. Soma 69; menos 1, 68.
“É par! Então é menino”, decretou a família.
Placar: 2 x 0 para menino
O pai de Lore segurou um cordão com a aliança da influenciadora. Se o movimento fosse em círculo, seria menina; para frente e para trás, menino.
O objeto demorou a balançar, mas quando começou… foi direto, sem rodeios.
Placar: 3 x 0 para menino
Léo Santana, Lore Improta e Liz
A avó de Lore apertou o queixo da filha para ver se formaria uma fenda, um clássico. Se marcasse, seria menina; se não, menino.
“Não formou nada!”, anunciaram.
Placar: 4 x 0 para menino
Mesmo sem nenhuma ciência por trás, o clima de brincadeira fez sucesso entre os seguidores e rendeu um resultado unânime: todos os testes apontaram menino. Agora, resta esperar o chá revelação para descobrir se as previsões caseiras estavam certas.