SERÁ QUE ACERTOU?

Grávida, Lore Improta faz 'testes caseiros' para descobrir sexo do bebê; confira resultado

À espera do segundo filho com Léo Santana, dançarina divertiu seguidores ao repetir brincadeiras de sua primeira gravidez

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:23

Lore Improta faz testes caseiros para saber sexo do bebê Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta resolveu transformar a curiosidade em diversão. A influenciadora, que está com 32 anos, reuniu a filha Liz, os pais e até revistou as lembranças da primeira gestação para repetir uma série de testes populares que prometem “adivinhar” o sexo do bebê.

Com bom humor, Lore deixou claro que tudo não passa de brincadeira, a resposta oficial só sai no chá revelação. Mas isso não impediu a família de entrar totalmente no clima… e o placar final rendeu muita risada.

1º teste: colher x garfo

A família escondeu uma colher e um garfo sob duas almofadas. Pela tradição, colher significa menina; garfo, menino. De olhos fechados, Lore se sentou em uma delas e… garfo!

Placar: 1 x 0 para menino

2º teste: soma das idades

O método é simples: somar as idades da mãe e do pai e subtrair um número.

Lore Improta faz testes caseiros para saber sexo do bebê 1 de 9

Lore tem 32 anos; Léo, 37. Soma 69; menos 1, 68.

“É par! Então é menino”, decretou a família.

Placar: 2 x 0 para menino

3º teste: aliança pendurada

O pai de Lore segurou um cordão com a aliança da influenciadora. Se o movimento fosse em círculo, seria menina; para frente e para trás, menino.

O objeto demorou a balançar, mas quando começou… foi direto, sem rodeios.

Placar: 3 x 0 para menino

Léo Santana, Lore Improta e Liz 1 de 34

4º teste: fenda no queixo

A avó de Lore apertou o queixo da filha para ver se formaria uma fenda, um clássico. Se marcasse, seria menina; se não, menino.

“Não formou nada!”, anunciaram.

Placar: 4 x 0 para menino