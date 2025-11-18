Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta terça (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:38
A energia de hoje chega completamente diferente da de ontem. Com a Lua entrando em Libra e Marte mexendo em pontos sensíveis, a terça se torna um dia de ajustes, conversas necessárias e escolhas que você não consegue mais adiar. Não existe meio-termo: ou se alinha, ou se rompe.
Libra pede diplomacia, Marte exige coragem e essa mistura cria um cenário perfeito para esclarecer situações, encerrar o que está frágil e fortalecer aquilo que realmente tem base. É um dia de virada, especialmente para quem precisa colocar os pingos nos i’s em relações, metas e vida profissional.
E, para quem gosta de apostar ou atrair boas vibrações, o céu também destaca números de sorte específicos para cada signo, alinhados com o movimento do dia.
Terça-feira chega para romper padrões, revelar verdades e te empurrar para decisões que constroem a próxima fase da sua vida. É um dia de coragem e também um bom momento para apostar na própria intuição, nos seus números e no que você realmente quer viver daqui pra frente.