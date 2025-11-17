SUPERAÇÃO

'Achei que nunca voltaria': Carlinhos de Jesus volta a dançar após batalha contra doença autoimune

Após cinco meses sem andar, dançarino reapareceu de pé e cumpriu promessa no Fantástico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:20

Carlinhos de Jesus volta a sambar após doença grave Crédito: Reprodução/TV Globo

Carlinhos de Jesus cumpriu o que muitos duvidaram que seria possível: voltou a dançar. E não qualquer dança, voltou ao seu “sambinha”, aquele que marcou sua trajetória, seus palcos e sua história com o público brasileiro. O momento emocionante foi exibido no Fantástico, celebrando a recuperação do coreógrafo após meses enfrentando uma doença grave.

Diagnosticado com neuroradiculopatia desmielinizante infecciosa crônica, uma condição autoimune rara que comprometeu os movimentos das pernas, Carlinhos passou cinco meses em uma cadeira de rodas, sem saber se conseguiria se levantar novamente. Em seu pior momento, ele confessou: “Achava que eu não voltaria a dançar, a me levantar.”

A ideia do retorno começou em uma participação anterior no próprio Fantástico, quando ele prometeu, emocionado e cheio de esperança: “Eu vou voltar a fazer esse malandro! E vou voltar contigo!!!”

O “contigo” era para a jornalista e parceira de longa data, Renata Capucci, com quem ele já havia dançado nos anos 1990.

Para chegar até ali, Carlinhos enfrentou um período intenso de imunoterapia, fisioterapia e exercícios constantes. Ele contou que olhava para as pernas e tentava dar o comando de movimento, mas nada acontecia.

Mesmo com a melhora, a recuperação trouxe sustos. Em casa, chegou a levar um tombo que quase comprometeu o processo. “Quando penso no amanhã, me apavoro. Como é que eu vou viver?”, disse.

O programa Fantástico registrou o primeiro ensaio do grande retorno, quando Carlinhos e Renata se reencontraram. Pela primeira vez após a doença, ele estava de pé, pronto para ensinar passos novamente.

Renata relembrou: “Da outra vez você sambou sentado… que diferença daquele dia para hoje!”

Durante a aula, a repórter também compartilhou um detalhe pessoal. Ao receber uma correção de quadril, explicou: “Esse aí pega na minha rigidez…”, revelando seu diagnóstico de Parkinson, que luta há sete anos.

Para marcar o momento, o Fantástico montou uma gafieira, cenário clássico da carreira de Carlinhos. Ele achava que seria apenas uma gravação simples, mas ao entrar no salão encontrou amigos, filhos, netos, fãs e até médicos que o trataram. Todos ali para ver sua volta.

“Pensei que era só figuração”, brincou, completamente emocionado.