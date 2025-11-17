Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Achei que nunca voltaria': Carlinhos de Jesus volta a dançar após batalha contra doença autoimune

Após cinco meses sem andar, dançarino reapareceu de pé e cumpriu promessa no Fantástico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:20

Carlinhos de Jesus volta a sambar após doença grave
Carlinhos de Jesus volta a sambar após doença grave Crédito: Reprodução/TV Globo

Carlinhos de Jesus cumpriu o que muitos duvidaram que seria possível: voltou a dançar. E não qualquer dança, voltou ao seu “sambinha”, aquele que marcou sua trajetória, seus palcos e sua história com o público brasileiro. O momento emocionante foi exibido no Fantástico, celebrando a recuperação do coreógrafo após meses enfrentando uma doença grave.

Diagnosticado com neuroradiculopatia desmielinizante infecciosa crônica, uma condição autoimune rara que comprometeu os movimentos das pernas, Carlinhos passou cinco meses em uma cadeira de rodas, sem saber se conseguiria se levantar novamente. Em seu pior momento, ele confessou: “Achava que eu não voltaria a dançar, a me levantar.”

A ideia do retorno começou em uma participação anterior no próprio Fantástico, quando ele prometeu, emocionado e cheio de esperança: “Eu vou voltar a fazer esse malandro! E vou voltar contigo!!!”

Leia mais

Imagem - Discreto e milionário: conheça o filho de Boninho que vive longe dos holofotes e fora da treta com Narcisa

Discreto e milionário: conheça o filho de Boninho que vive longe dos holofotes e fora da treta com Narcisa

Imagem - Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Repórter baiana volta às redes e detalha violência obstétrica após parto da filha: 'Momentos de horror'

Imagem - De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

O “contigo” era para a jornalista e parceira de longa data, Renata Capucci, com quem ele já havia dançado nos anos 1990.

Para chegar até ali, Carlinhos enfrentou um período intenso de imunoterapia, fisioterapia e exercícios constantes. Ele contou que olhava para as pernas e tentava dar o comando de movimento, mas nada acontecia.

Mesmo com a melhora, a recuperação trouxe sustos. Em casa, chegou a levar um tombo que quase comprometeu o processo. “Quando penso no amanhã, me apavoro. Como é que eu vou viver?”, disse.

O programa Fantástico registrou o primeiro ensaio do grande retorno, quando Carlinhos e Renata se reencontraram. Pela primeira vez após a doença, ele estava de pé, pronto para ensinar passos novamente.

Carlinhos de Jesus

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Carlinhos de Jesus explica uso de muletas e cadeira de rodas por Divulgação
Carlinhos de Jesus (à direita) com Dudu, assassinado em 2011 por Reprodução
Carlinhos de Jesus diz que usava morfina para dor e cita fisioterapia como ajuda por Reprodução/Redes Sociais
Carlinhos de Jesus no 'Conversa com Bial' por Reprodução/GNT
Carlinhos de Jesus por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

Renata relembrou: “Da outra vez você sambou sentado… que diferença daquele dia para hoje!”

Durante a aula, a repórter também compartilhou um detalhe pessoal. Ao receber uma correção de quadril, explicou: “Esse aí pega na minha rigidez…”, revelando seu diagnóstico de Parkinson, que luta há sete anos.

Para marcar o momento, o Fantástico montou uma gafieira, cenário clássico da carreira de Carlinhos. Ele achava que seria apenas uma gravação simples, mas ao entrar no salão encontrou amigos, filhos, netos, fãs e até médicos que o trataram. Todos ali para ver sua volta.

“Pensei que era só figuração”, brincou, completamente emocionado.

E foi ali, no meio de aplausos e lágrimas, que a promessa virou realidade. Vestido como o eterno “malandro”, Carlinhos encerrou o momento com uma reflexão: “Eu não tenho que pedir nada… só agradecer. Por ter chegado até aqui e por ter coragem para continuar buscando além disso.”

Leia mais

Imagem - Sintomas da tuberculose: saiba como identificar a doença

Sintomas da tuberculose: saiba como identificar a doença

Imagem - Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

Imagem - Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Tags:

Doença Carlinhos de Jesus Dança

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Dupla 'queridinha' é eliminada da 'Dança dos Famosos' e público reage: 'Injusto'

Dupla 'queridinha' é eliminada da 'Dança dos Famosos' e público reage: 'Injusto'
Imagem - 4 signos atraem grande abundância e sorte nesta segunda-feira (17 de novembro)

4 signos atraem grande abundância e sorte nesta segunda-feira (17 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai