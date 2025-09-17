Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

Coreógrafo do Dança dos Famosos surgiu em vídeo nas redes sociais, agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre a reabilitação após diagnóstico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:07

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

Carlinhos de Jesus voltou a aparecer nas redes sociais na noite desta terça-feira (16), diretamente do hospital, para compartilhar com os seguidores detalhes sobre seu estado de saúde. O coreógrafo e jurado do quadro Dança dos Famosos contou que vem enfrentando uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo temporariamente dependente da cadeira de rodas.

Carlinhos de Jesus

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Carlinhos de Jesus explica uso de muletas e cadeira de rodas por Divulgação
Carlinhos de Jesus (à direita) com Dudu, assassinado em 2011 por Reprodução
1 de 6
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução

Em vídeo publicado no Instagram, o dançarino se emocionou ao agradecer o apoio que vem recebendo do público. “São milhões de visualizações, milhares de mensagens de carinho. Quero, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e muito emocionado”, disse.

Leia mais

Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Imagem - Ex-apresentador da Globo com câncer no pulmão revela nova suspeita e pede orações: 'Chorei largado'

Ex-apresentador da Globo com câncer no pulmão revela nova suspeita e pede orações: 'Chorei largado'

Imagem - Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Ele explicou que os primeiros sintomas foram confundidos com bursite e tendinite, mas, após exames, ficou confirmado o diagnóstico da doença, que já o acompanha desde 2022. “É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força e sem marcha”, detalhou.

Carlinhos também falou sobre o tratamento. “Já estou fazendo as aplicações de imunoglobulina humana aqui no hospital, são oito meses de infusão. Além disso, faço fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, uso medicação e conto com a paciência e a oração de todos vocês”, relatou.

Mesmo diante das dificuldades, o coreógrafo se mostrou otimista. “Tenho fé, foco e certeza de que em breve estarei fora da cadeira de rodas. Esse é o meu objetivo”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Katy Perry envia mensagem para fã que perdeu a mãe e emociona; veja

Katy Perry envia mensagem para fã que perdeu a mãe e emociona; veja
Imagem - O mistério acabou! Jéssica Senra volta à TV Bahia com novo programa; confira

O mistério acabou! Jéssica Senra volta à TV Bahia com novo programa; confira
Imagem - 5 artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira

5 artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer
01

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa
03

Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo