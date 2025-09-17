FAMOSOS

Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

Coreógrafo do Dança dos Famosos surgiu em vídeo nas redes sociais, agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre a reabilitação após diagnóstico

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:07

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

Carlinhos de Jesus voltou a aparecer nas redes sociais na noite desta terça-feira (16), diretamente do hospital, para compartilhar com os seguidores detalhes sobre seu estado de saúde. O coreógrafo e jurado do quadro Dança dos Famosos contou que vem enfrentando uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo temporariamente dependente da cadeira de rodas.

Em vídeo publicado no Instagram, o dançarino se emocionou ao agradecer o apoio que vem recebendo do público. “São milhões de visualizações, milhares de mensagens de carinho. Quero, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e muito emocionado”, disse.

Ele explicou que os primeiros sintomas foram confundidos com bursite e tendinite, mas, após exames, ficou confirmado o diagnóstico da doença, que já o acompanha desde 2022. “É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força e sem marcha”, detalhou.

Carlinhos também falou sobre o tratamento. “Já estou fazendo as aplicações de imunoglobulina humana aqui no hospital, são oito meses de infusão. Além disso, faço fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, uso medicação e conto com a paciência e a oração de todos vocês”, relatou.