Discreto e milionário: conheça o filho de Boninho que vive longe dos holofotes e fora da treta com Narcisa

O público se surpreendeu ao descobrir o lado reservado do único filho do diretor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:34

Pedro D'Ávila é o filho do meio de Boninho
Pedro D'Ávila é o filho do meio de Boninho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A recente entrevista de Narcisa Tamborindeguy com a influenciadora Blogueirinha reacendeu antigas polêmicas envolvendo o nome do ex-marido, Boninho. Durante a conversa, a socialite não poupou críticas ao diretor da Globo, dizendo que ele seria um pai ausente na vida da filha Marianna, de 38 anos.

"Ele não é um bom pai pra ela. Deixou ela sem carro, não fez homenagem quando ela entrou na Kings College University, nem ligou. Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor pra ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella", disparou Narcisa, citando a caçula, fruto do casamento de Boninho com Ana Furtado.

Mas, em meio à repercussão da briga, muita gente se surpreendeu ao descobrir que o diretor também é pai de Pedro D’Ávila, seu único filho homem e talvez o mais discreto de todos.

Pedro é o filho do meio do “Big Boss”, fruto do relacionamento de Boninho com Kátia D’Ávila, de quem ele se separou em 1998, após quatro anos de união. Aos 30 anos, Pedro é formado em Gestão de Marketing pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e leva uma vida completamente fora dos holofotes.

Com o perfil do Instagram fechado, o rapaz mantém sua privacidade e raramente aparece em público. Quando surge, geralmente é em registros compartilhados pela mãe ou em homenagens discretas do pai.

No aniversário de 30 anos, celebrado em agosto, Boninho publicou um post carinhoso: “Parabéns, Pedrão. Feliz aniversário, aproveite muito seus 30 anos!”, escreveu o diretor na ocasião, mostrando que a relação entre pai e filho é afetuosa, embora longe da exposição.

Pedro D'Ávila é o filho do meio de Boninho

Uma família reservada (mas nem tanto). Assim como o irmão, Marianna, a filha mais velha do diretor, também prefere manter a vida pessoal em sigilo e mantém as redes sociais privadas. Já a caçula, Isabella, de 18 anos, segue o caminho oposto: ela tem o perfil aberto e compartilha cliques de viagens, eventos e competições de hipismo, esporte que pratica desde criança.

A resposta de Boninho às falas de Narcisa

Diante da repercussão das declarações de Narcisa, Boninho usou as redes sociais para defender sua relação com os filhos e pedir respeito.

“Tenho três filhos lindos - Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso”, afirmou.

O diretor também criticou o tom das falas da ex-esposa: “É por eles, pela minha família que amo, que peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz.”

Tags:

Boninho Narcisa Marianna Tamborindeguy Pedro D'ávila

