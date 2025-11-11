Acesse sua conta
Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

Cerimônia de 1983 reuniu 1.200 convidados, políticos e celebridades em um dos eventos mais extravagantes da alta sociedade carioca

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:29

Narcisa Tamborindeguy e Boninho
Narcisa Tamborindeguy e Boninho Crédito: Reprodução

Antes das polêmicas e do título de “Narcisa, a icônica”, a socialite protagonizou um dos casamentos mais comentados dos anos 1980. Em 30 de junho de 1983, Narcisa Tamborindeguy subiu ao altar com Boninho, então jovem diretor e herdeiro de uma das famílias mais influentes da TV Globo, em uma cerimônia digna de novela, com promessa à santa, luxo e muita badalação.

A cerimônia aconteceu na Igreja de São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro, e logo se transformou em um marco dos grandes eventos da sociedade carioca. Narcisa, sempre autêntica, fez questão de entrar sozinha na igreja, usando um vestido assinado por Guilherme Guimarães. O noivo, de fraque curto e cravo branco na lapela, a esperava diante de uma plateia estrelada.

Fiel às suas excentricidades, Narcisa contou aos amigos que fez uma promessa inusitada: entregaria mil dúzias de ovos a Santa Clara para garantir um dia de sol e afastar a chuva da festa. O pedido foi atendido, o tempo firme ajudou a manter a pompa e o brilho da celebração.

Casamento de Narcisa e Boninho

Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Boninho, Marianna Tamborindeguy e Narcisa Tamborindeguy por Reprodução
1 de 6
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução

As mães dos noivos também chamaram atenção pelos looks: Alice Tamborindeguy escolheu renda com paetês dourados, enquanto Regina Boninho usou um vestido branco bordado em prata.

Da igreja, os convidados seguiram para uma das festas mais luxuosas já realizadas no Copacabana Palace. O evento reuniu 1.200 pessoas, entre políticos, empresários e celebridades. O casal demorou quase duas horas para receber todos os cumprimentos.

Entre os padrinhos estavam Leonel Brizola, então governador do Rio, e a esposa, Neusa Brizola. A celebração teve orquestra ao vivo, decoração branca e dourada e se estendeu até o amanhecer, um verdadeiro acontecimento da elite carioca.

Narcisa e Boninho se conheceram em Nova York, em 1982, e o romance rapidamente virou casamento. Mas a união durou pouco. Anos depois, os dois se separaram e passaram a trocar críticas públicas, especialmente após o nascimento da filha, Marianna Tamborindeguy.

Ainda assim, o casamento segue lembrado como um dos mais luxuosos e excêntricos da época, um retrato perfeito do glamour carioca dos anos 80 e do estilo inconfundível de Narcisa, que, como sempre, foi “uma loucuraaaa!”.

Casamento de Narcisa E Boninho

