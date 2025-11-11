MÚSICA

Com novas músicas e agenda lotada, Márcia Freire inicia temporada de fim de ano com Pré-Caju e Réveillon

Cantora anuncia shows em cinco estados, dois lançamentos inéditos e o retorno dos tradicionais Ensaios de Verão no Pelourinho

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:08

Marcia Freire Crédito: Reprodução

O fim de ano promete ser de pura energia para Márcia Freire. A musa do Axé Music deu a largada na sua temporada festiva com uma agenda de apresentações em cinco estados e duas novas canções que celebram a fé, alegria e a força da música baiana.

Entre novembro e janeiro, Márcia vai passar por Salvador, Aracaju, Maceió, Natal e Brasília, com direito a micaretas, shows corporativos, Réveillon e o retorno dos Ensaios de Verão, o tradicional esquenta de Carnaval que movimenta o Pelourinho.

A cantora estreia a inédita “Aláfia Guia”, composta por Renan Ribeiro, com introdução de Jorginho da Bahia e produção musical de Fábio Carmo. A faixa é uma saudação a Oxalá, símbolo de paz e equilíbrio nas religiões de matriz africana.

“Gravar ‘Aláfia Guia’ foi mágico. É uma música que tem fundamento, tem axé, e cantando senti essa potência. Usei uma voz mais grave, mais suave, para combinar com a atmosfera dela. É uma canção que renova o meu compromisso com a arte”, contou Márcia.

Ela também lança “Sorriso e Oração”, de Davi Salles, um single de energia leve e contagiante que ganhará clipe oficial após a estreia ao vivo no Pré-Caju, no dia 16 de novembro. Na ocasião, Márcia comanda a pipoca Axé 40 anos, em parceria com a Prefeitura de Salvador, celebrando a história do ritmo que a consagrou.

“Quando ouvi ‘Sorriso e Oração’, decidi gravar na hora. Ela tem essa alegria que combina com o trio, com a minha personalidade. Vai ser emocionante apresentar ao vivo no Pré-Caju”, disse.

Com agenda intensa, Márcia encerra 2025 em clima de festa: será atração da Corrida 15K da Virada, em Maceió, e fará a contagem regressiva para 2026 no Staleiro Beach Club, em Aracaju.

No início do novo ano, a artista retoma os Ensaios de Verão, no Pelourinho, com participações especiais e o repertório do projeto “Minha História”, que celebra 30 anos de carreira do Furacão Loiro da Bahia.

No dia 10 de fevereiro, Márcia desembarca em Natal para se apresentar no bloco “Se Eu Parar Eu Caio”, edição filantrópica em homenagem ao produtor Cláudio Porpino, um dos grandes nomes do Carnaval potiguar.