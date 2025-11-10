Acesse sua conta
Narcisa Tamborindeguy detona Boninho e expõe: ‘Péssimo pai, ausente, não dá amor’

Socialite foi casada com diretor de televisão durante três anos, com quem teve a filha Marianna

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 22:41

Narcisa detonou Boninho em entrevista no De Frente com a Blogueirinha
Narcisa detonou Boninho em entrevista no De Frente com a Blogueirinha Crédito: Reprodução

A empresária, socialite e influenciadora digital Narcisa Tamborindeguy botou a boca no trombone em entrevista ao programa "De Frente com a Blogueirinha", que foi ao ar na noite deste segunda-feira (10). Logo no início do bate-papo, ela detonou seu ex-marido, Boninho, diretor de televisão que fez carreira na TV Globo. Ela afirmou que Boninho não se importa com a filha do casal e que ele é completamente ausente. 

“Ele deixou ela sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela. Não fez homenagem nenhuma quando ela passou em um concurso de beleza. Nem ligou, ele é um péssimo pai, ausente, não dá amor para ela”, disparou Narcisa, sobre Marianna Tamborindeguy de Oliveira, filha dela com o diretor. 

Para justificar a sua fala pra a apresentadora, a empresária contou um episódio em que a filha dos dois foi assaltada. “Ela foi assaltada. O carro quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina”, revelou. 

Narcisa afirmou ainda que Boninho, atualmente no SBT, tem apenas contato com a outra filha, Isabella, fruto do casamento dele com a atual esposa, Ana Furtado. “Ele só gosta da outra, da Isabella”, afirmou, sem papas na língua. 

Em seguida, Blogueirinha perguntou o motivo do afastamento dele em relação à filha Marianna. “Por que? Pergunta pra ele”, rebateu Narcisa. Por fim, a socialite deixou claro que “nunca gostou” de Boninho. “Chega, acabou”, disse, encerrando o assunto rapidamente. 

Narcisa Tamborindeguy e José Bonifácio de Oliveira (Boninho) foram casados por três anos, de 1983 a 1986. Juntos, eles tiveram uma única filha, Marianna.

