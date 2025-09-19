CLIMÃO

Narcisa revela incômodo com Tiago Barnabé: 'Tá errado da parte dele'

A socialite afirmou que não gosta de atitude do comediante

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:01

Narcisa e Tiago Barnabé Crédito: Reprodução

Narcisa Tamborindeguy se abriu em entrevista e revelou um incômodo com atitude do comediante Tiago Barnabé, que interpreta a personagem "Narcisa" no Domingo Legal, do SBT. A empresária socialite explicou que não acha certo o humorista usar do seu nome para fazer propagandas e lucrar em cima. A dona do bordão "Ai, que loucura!" contou ainda que entrou em contato pedindo para que ele parasse, mas o artista seguiu fazendo publicidade como "Narcisa".

Tudo foi dito em bate-papo no podcast Festa da Firma, apresentado pelo humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará. A famosa deixou claro que gosta da imitação de Tiago Barnabé, mas que quando entra no lado na esfera da publicidade ela não concorda e, inclusive, já teria acionado seu advogado para resolver isso.

“Você gosta da imitação do Tiago Barnabé?”, perguntou Ceará. “Gosto, mas não gosto que ele faça publicidade com o meu nome. Tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Porque a Narcisa faz a Narcisa, ele faz o Tiago Barnabé”, disse a empresária.

Ela foi questionada sobre ter avisado a Barnabé do seu incômodo. “Mas ele sabe disso, que você não gosta?”, indagou o apresentador. “Sabe, porque meu advogado já falou com o empresário dele. E ele continua [fazendo]. Tá errado da parte dele”, destacou Narcisa.