AMORES INCERTOS

Humilhação, crise de ciúmes, novo casal: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta (19)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:59

Marlon tomará um passo especial em relação ao relacionamento com Kami Crédito: Reprodução / Gshow

Os relacionamentos amorosos serão colocados à prova no capítulo de "Dona de Mim" desta sexta-feira (19). Flagra, crise de ciúmes, date e um novo relacionamento movimentarão a trama nas 7 da TV Globo. Toda a tensão estará concentrada no casal Marlon (Humberto Moraes) e Kami (Giovana Lancelotti), envolvendo o retorno de Bárbara (Giovana Cordeiro). A lutadora, porém, parece que não está com o foco no ex, mas sim em outro rapaz, ou até em outros.

Veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (19):

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara. Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.