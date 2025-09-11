Acesse sua conta
Abel reencontra Sofia em cena emocionante de 'Dona de Mim'

A pequena verá o pai pela última vez na novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:13

Crédito: Reprodução

Um reencontro entre pai e filha, Abel (Tony Ramos) e Sofia (Elis Cabral), comoverá os telespectadores de "Dona de Mim" nos próximos capítulos da novela. Sim, isso mesmo que você leu! Abel voltará às telinhas em cena com a personagem da pequena Elis. Os dois compartilharão um momento íntimo após o empresário ser vítima de um acidente de carro provocado pelo seu irmão, Jaques (Marcello Novaes).

O personagem de Tony Ramos confortará a garotinha e os dois se despedirão através de um sonho, já que o empresário está morto. O momento emocionante ocorrerá após Leona (Clara Moneke) conseguir se tornar a responsável legal pela menina de quem foi babá. As informações são do Notícias da TV.

Sofia ficará alegre com o reencontro, e os dois trocarão um abraço apertado, cheio de saudade e emoção. Abel dirá de coração para a filha que ele sempre estará ao seu lado, não importa o que aconteça. Durante a conversa, Sofia acabará se deparando com um dedal no chão, objeto similar ao que seu pai havia dado para ela antes de morrer. O objeto carrega um grande valor sentimental, com o propósito de fazer com que Sofia se sinta mais corajosa, assim como Abel fazia quando criança.

A menina ficará eufórica em encontrar um dedal semelhante ao antigo, pois havia o perdido na praia, na noite em que  Vanderson (Armando Babaioff) a abandonou. Eufórica, a garotinha declarará para o pai que sua coragem voltou. Por fim, personagem de Tony Ramos a abraçará por uma última vez e ela acordará do sonho. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

