'Dona de Mim': Filipa conquista guarda de Sofia, mas sofre atentado

Atriz ganhará disputa com Samuel e levará menina para a mansão

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:21

Filipa (Claudia Abreu) em
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Em disputa acirrada na Justiça em "Dona de Mim", novela das 7 da TV GloboFilipa (Cláudia Abreu) conquistará a guarda de Sofia (Elis Cabral). Ela ganhará a disputa de Samuel (Juan Paiva) e poderá levar a menina para viver com ela na mansão. Porém, a felicidade vai durar pouco, já que a atriz vai sofrer uma espécie de atentado silencioso dentro da sua própria casa e vindo de alguém querido. Com isso, ela terá um desfecho trágico, já que não conseguir tomar conta da criança.

De início, Filipa apresentará uma melhora na bipolaridade por conta do uso correto dos medicamentos e atenderá o pedido de Rosa (Suely Franco) em tentar a guarda de Sofia. As informações são do Notícias da TV e as cenas devem ir ao ar em outubro.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"

Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim"
Filipa (Cláudia Abreu) sempre foi uma mulher intensa
Filipa e Abel em Dona de Mim
Filipa recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim"
Filipa (Claudia Abreu)
Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

É aí que Filipa vai decidir por entrar na Justiça e acabará disputando a guarda da criança com Samuel. O juiz decidirá que a pequena deverá ficar com a viúva de Abel (Tony Ramos), deixando ela e Rosa (Suely Franco) felizes com o resultado. 

Samuel em "Dona de Mim"

Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim'
Leona e Samuel em Dona de Mim
Leona e Samuel em Dona de Mim
Mirna (Mariana Ximenes) e Samuel
Leona flagra Samuel com outra
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução

A filha adotiva de Abel vai voltar para a mansão, mas nem tudo será flores por lá. Sofia ficará em choque ao ver que Jaques permanece lá e ainda vai flagrar o vilão aos beijos com Filipa. O rude, por sua vez, não gostará nada de ver a mulher toda independente e comemorando a conquista e resolverá trocará os remédios dela.

Por conta do atentando vindo de Jacques, Filipa terá uma piora na saúde e não terá condições de conseguir cuidar de Sofia. Ela ficará de cama e sem forças para retomar a rotina. Nesse momento, mais um susto ocorrerá na trama. Sofia fugirá da mansão para encontrar Leo (Clara Moneke) e correrá grande perigo, mas será salva. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado a partir das 19h40 na TV Globo.

