Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Após demitir Leona, vilão escolheu outra profissional para tomar conta da criança

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:31

Sofia (Elis Cabral) em
Sofia (Elis Cabral) assustada em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Depois de mandar Leona (Clara Moneke) para fora da mansão dos Boaz em "Dona de Mim",  Jaques (Marcello Novaes) vai contratar uma nova babá para tomar conta Sofia (Elis Cabral) na novela das 7 da TV Globo. A personagem será uma velha conhecida, Gerusa (Dida Camero), a Senhora Babá, que voltará diferente para onde trabalhou durante anos. 

De início, a presença de Gerusa na mansão causará incômodo em Davi (Rafael Vitti), que já passou mal bocados nas mãos dela. Ele será a primeira pessoa a se dar conta do retorno da profissional à mansão. 

Novidades de "Dona de Mim"

Gerusa é a nova babá de Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Deco vai cair da varanda após confronto com Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' por Reprodução/TV Globo
Leona (Clara Moneke) será incriminada em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona e Samuel em "Dona de Mim" vão se envolver em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
1 de 5
Gerusa é a nova babá de Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

Leia mais

Imagem - Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Imagem - Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Imagem - 'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

“Não! Você não!”, gritará Davi.

É aí que Denise (Cris Larin) garantirá que a Senhora babá está diferente. “Ela está diferente. Eu fiz minha pesquisa”, dirá a governanta da casa.

Gerusa vai se apresentar e contar o que aconteceu depois que foi processada pelos Boaz por expor Sofia nas redes sociais.

“Gerusa, ao seu dispor, mas pode me chamar Kamalaturi. Depois que fui processada por vocês, indiciada por maus tratos, denunciada na vara da infância, perdi todos os meus clientes, fiquei sem nenhum dinheiro, voltei a morar de favor com a minha mãe, fui humilhada pelas minhas primas que fizeram concurso público..."

“Está contratada”, interromperá Jaques.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40. 

Leia mais

Imagem - Fe Paes Leme se indigna com eliminação do Dança dos Famosos e faz textão

Fe Paes Leme se indigna com eliminação do Dança dos Famosos e faz textão

Imagem - Fã realiza sonho de beijar Fábio Jr. e diz que teve vida destruída: 'Perdi meu casamento'

Fã realiza sonho de beijar Fábio Jr. e diz que teve vida destruída: 'Perdi meu casamento'

Imagem - Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

Mais recentes

Imagem - Saiba quem vai ficar no lugar de William Bonner no Jornal Nacional

Saiba quem vai ficar no lugar de William Bonner no Jornal Nacional
Imagem - Da publicidade a coberturas históricas: relembre a trajetória de William Bonner

Da publicidade a coberturas históricas: relembre a trajetória de William Bonner
Imagem - ‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua