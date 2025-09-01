NOVIDADE

Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Após demitir Leona, vilão escolheu outra profissional para tomar conta da criança

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:31

Sofia (Elis Cabral) assustada em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Depois de mandar Leona (Clara Moneke) para fora da mansão dos Boaz em "Dona de Mim", Jaques (Marcello Novaes) vai contratar uma nova babá para tomar conta Sofia (Elis Cabral) na novela das 7 da TV Globo. A personagem será uma velha conhecida, Gerusa (Dida Camero), a Senhora Babá, que voltará diferente para onde trabalhou durante anos.

De início, a presença de Gerusa na mansão causará incômodo em Davi (Rafael Vitti), que já passou mal bocados nas mãos dela. Ele será a primeira pessoa a se dar conta do retorno da profissional à mansão.

“Não! Você não!”, gritará Davi.

É aí que Denise (Cris Larin) garantirá que a Senhora babá está diferente. “Ela está diferente. Eu fiz minha pesquisa”, dirá a governanta da casa.

Gerusa vai se apresentar e contar o que aconteceu depois que foi processada pelos Boaz por expor Sofia nas redes sociais.

“Gerusa, ao seu dispor, mas pode me chamar Kamalaturi. Depois que fui processada por vocês, indiciada por maus tratos, denunciada na vara da infância, perdi todos os meus clientes, fiquei sem nenhum dinheiro, voltei a morar de favor com a minha mãe, fui humilhada pelas minhas primas que fizeram concurso público..."

“Está contratada”, interromperá Jaques.