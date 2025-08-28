NOVELA DAS 7

'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

Filha de Filipa vai achar material ilícito escondido pelo namorado português em local inusitado

Elis Freire

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:18

Nina e Deco em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Deco (José Maria Brion) chegou do Brasil em "Dona de Mim" e reconquistou sua ex namorada Nina (Flora Camolese), mas ela não ficará feliz com uma descoberta sobre o amado. Ao perceber uma estranha obsessão do rapaz por uma antiga máquina de tatuar, ela desconfiará que tem algo de errado.

Nina vai investigar a situação da novela das 7 da TV Globo e descobrirá que o português escondeu droga dentro do objeto. Tudo começará com a filha de filha de Filipa (Claudia Abreu) acordando na trama com um telefonema do traficante de manhã cedo. As informações são do site Notícias da TV.

Nina e Deco em "Dona de Mim" 1 de 3

"Bom dia, princesa! Tenho uma surpresa pra ti. Comprei-te uma máquina de tatuagem novinha em folha. Tu devolves a minha e ficas com essa maravilha que eu arrumei pra ti", dirá ele.

"Que saco, Deco! De novo? Já disse que não quero trocar de máquina. Eu gosto da Cassandra!", reclamará a tatuadora, referindo-se ao apelido que deu ao aparelho. "Nina! Eu quero a minha máquina!", exigirá Deco com firmeza.

"Seguinte! Deixa eu acordar e tomar um café? Dá licença? Obrigada", dirá Nina se impondo diante da grosseria e desligará o telefone.

A ligação deixará Nina pensativa, desconfiada e ela começará a fuçar na máquina. A jovem vai até o case da máquina e abre. Volta a examinar a máquina. Não encontra nada. É aí que ela coloca a máquina do lado do case pega um canivete na bolsa e solta o fundo do case. Escondido ali, está um pacote bem lacrado de droga.

O pacote terá droga sintética, material que vale muito dinheiro no tráfico. Atônita, Nina jogará o conteúdo pela descarga do vaso sanitário. Ela ainda tentará enganar Deco e devolverá a máquina vazia para ele. Ao descobrir isso, no entanto, o traficante se enfurecerá, invadirá a mansão e agredirá Nina e Filipa, gerando um grande barraco na trama.