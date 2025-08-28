Acesse sua conta
'Dona de Mim': Nina descobre droga escondida por Deco e toma atitude

Filha de Filipa vai achar material ilícito escondido pelo namorado português em local inusitado

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:18

Nina e Deco em
Nina e Deco em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Deco (José Maria Brion) chegou do Brasil em "Dona de Mim" e reconquistou sua ex namorada Nina (Flora Camolese), mas ela não ficará feliz com uma descoberta sobre o amado. Ao perceber uma estranha obsessão do rapaz por uma antiga máquina de tatuar, ela desconfiará que tem algo de errado.

Nina vai investigar a situação da novela das 7 da TV Globo e descobrirá que o português escondeu droga dentro do objeto. Tudo começará com a filha de filha de Filipa (Claudia Abreu) acordando na trama com um telefonema do traficante de manhã cedo. As informações são do site Notícias da TV.

"Bom dia, princesa! Tenho uma surpresa pra ti. Comprei-te uma máquina de tatuagem novinha em folha. Tu devolves a minha e ficas com essa maravilha que eu arrumei pra ti", dirá ele.

"Que saco, Deco! De novo? Já disse que não quero trocar de máquina. Eu gosto da Cassandra!", reclamará a tatuadora, referindo-se ao apelido que deu ao aparelho. "Nina! Eu quero a minha máquina!", exigirá Deco com firmeza.

"Seguinte! Deixa eu acordar e tomar um café? Dá licença? Obrigada", dirá Nina se impondo diante da grosseria e desligará o telefone.

A ligação deixará Nina pensativa, desconfiada e ela começará a fuçar na máquina. A jovem vai até o case da máquina e abre. Volta a examinar a máquina. Não encontra nada. É aí que ela coloca a máquina do lado do case pega um canivete na bolsa e solta o fundo do case. Escondido ali, está um pacote bem lacrado de droga. 

O pacote terá droga sintética, material que vale muito dinheiro no tráfico. Atônita, Nina jogará o conteúdo pela descarga do vaso sanitário. Ela ainda tentará enganar Deco e devolverá a máquina vazia para ele. Ao descobrir isso, no entanto, o traficante se enfurecerá, invadirá a mansão e agredirá Nina e Filipa, gerando um grande barraco na trama.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV a partir de 19h40.

