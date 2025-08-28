Acesse sua conta
Globo procura garotas de programa para novo projeto de Cauã Reymond; saiba o cachê

Emissora quer 'mulheres lindas' para a série 'Mata-Mata'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:20

A Globo está à procura de mulheres para o elenco da série "Mata-Mata", produzida por Cauã Reymond. Dessa vez, porém, a emissora não irá se restringir apenas a atrizes e/ou modelos para compor a produção. A emissora abriu espaço também para garotas de programa "de verdade". 

A informação é da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias. Uma mensagem enviada pela produção às agências de elenco e figuração dá detalhes sobre o perfil desejado: "Preciso de mulheres lindas, modelos ou para perfil garotas de programa – podem ser de verdade também".

1 de 28
De acordo com o comunicado, as selecionadas irão participar de muitas cenas de lingerie e receberão cachê de R$ 500 por diária. As gravações estão previstas para acontecer entre os meses de novembro e janeiro, no Rio de Janeiro.

A série - cujo título pode mudar para "Último Lance" - acompanha um ex-atleta de futebol que vira agente de jogadores. O personagem começará com uma empresa pequena e, aos poucos, conseguirá se destacar no mercado, enfrentando vários percalços. Cauã viverá o protagonista, logo após finalizar as gravações de "Vale Tudo".

A trama, um drama com doses de humor, também terá muitas cenas de sexo e também sequências de uso de drogas. Um outro personagem será um jogador novato que se envolve com uma garota de programa sem saber da profissão dela. O rapaz é filho de uma cafetina que comanda um grupo de acompanhantes de luxo. A presença de profissionais reais na produção tem o objetivo de dar mais realidade a esse núcleo da história.

