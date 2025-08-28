MAS JÁ?

A Fazenda 17 tem primeira desistência antes mesmo da estreia; saiba quem é

Nova temporada do reality show estreia no dia 15 de setembro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:22

Faltando menos de 20 dias para a estreia de "A Fazenda 17", o reality show da Record já teve a primeira baixa. A atriz e diretora de televisão Mary Mallandro, ex-mulher de Sérgio Mallandro, desistiu de sua participação. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a decisão foi tomada por precaução, diante do receio de sofrer durante o confinamento.

Mary e Sérgio Mallandro foram casados por sete anos e, juntos, tiveram um filho: Sérgio Tadeu Cavalcantti, hoje com 40 anos.



A nova temporada do reality show rural irá estrear no dia 15 de setembro, um dia antes do esperado. Nesta temporada, a emissora optou por eliminar o Paiol, fase que funcionava como pré-confinamento. Sem essa etapa, os 23 participantes entrarão direto no jogo, colocando todos os peões no centro da disputa pelo prêmio principal desde o primeiro momento.