Remake de 'Vale Tudo' cria nova herdeira para brigar por fortuna de Odete Roitman

Ana Clara vai exigir um terço do dinheiro da ricaça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:00

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo'
Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Clara (Samantha Jones) vai mostrar suas garras nos próximos capítulos de 'Vale Tudo'. A personagem, que não existia na primeira versão da novela, de 1988, irá se tornar a nova inimiga de Odete Roitman (Debora Bloch). Ela vai armar um casamento com Leonardo (Guilherme Magon), despertando a ira da ricaça. E ainda exigirá dinheiro da nova sogra.

Na trama original, Leonardo de fato morria em um acidente de carro que parecia ter sido provocado por Heleninha (Renata Sorrah), ao volante sob efeito do álcool. O mistério perdurou ao longo da novela e só desvendado na reta final, quando uma ex-funcionária de Odete revelou que a verdadeira culpada pela morte do rapaz era a própria vilã.

A autora do remake, Manuela Dias, porém, mudou a história do herdeiro. Na nova versão, ele sobreviveu e foi mantido em segredo, aos cuidados de Nise (Teca Pereira), ex-empregada da família que recebia dinheiro de Odete para cuidar dele num sítio isolado. Só que, com a morte da idosa, quem assume a função é sua neta, Ana Clara (Samantha Jones). E é ela que se tornará o pior pesadelo de Odete.

A estudante de medicina começa a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se aproximar de Heleninha (Paolla Oliveira), em cenas que já começam a ir ao ar. Ainda nesta semana, ela terá a ideia de se casar com Leonardo. "Você é um dos herdeiros daquele império, Leozinho", dirá, se referindo à TCA. "Isso aqui que a gente leva, não é vida não. Como é que é ser rico? Será que você se lembra? Essa riqueza toda vai voltar, você vai ver... E é o certo".

Ela continuará a falar sobre o futuro, indicando que pretende subir ao altar com Leonardo. "Você é filho da dona Odete Roitman, não pode viver aqui nesse muquifo. Mas a gente vai fazer tudo direito... E você não vai me abandonar quando ficar milionário não, hein? A gente vai casar... É isso, Leozinho! Eu vou fazer o nosso casamento!", completará.

Sem alarde, a jovem vai dar um jeito de levar um juiz de paz até a casa em que o filho da empresária está escondido para se casar formalmente com ele. Mais tarde, irá informar a Odete sobre o matrimônio, deixando a vilã furiosa. “O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete”, dirá Ana Clara.

"Ela tem um embate bem direto com Odete, a vilã das vilãs. Então, é uma personagem que pode apontar para muitos lugares: ser uma justiceira; ser justiceira e ambiciosa; ou ter também uma falha de caráter, assim como sua rival. Ela é complexa, não está só pra combater. Ela se torna a pessoa que guarda o grande segredo de Odete. E toma o protagonismo do assunto", disse a intérprete da personagem, a atriz Samantha Jones, ao jornal Extra.

A artista também cogitou o possível intuito de Ana Clara ao se casar com Leonardo. "A pergunta “vale tudo para vencer na vida?” é para todos os personagens. E a minha pensa no contexto. Ela age de acordo com as armas que tem, que não necessariamente são éticas, não é o certo pelo certo. Ana Clara não é a pior pessoa do mundo, mas também está cometendo um crime ao ajudar a ocultar uma pessoa que foi dada como morta. E ela está usando o poder e o dinheiro que Odete tem para se dar bem", comentou.

"Mas ainda vamos descobrir até onde é sobre ela ou até onde ela criou uma relação com esse cara, porque ela quer cuidar bem dele, fazer a vida dele melhor. Ela não é como Maria de Fátima (Bella Campos), duvido que ela queira esse dinheiro todo para se hospedar no Copacabana Palace", completou.

