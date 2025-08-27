‘Vale Tudo’: Afonso faz testamento emocionante após câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:22
‘Vale Tudo’ chega a reta final com fortes emoções, entre um dos enredos que promete comover o público é a história de Afonso (Humberto Carrão), que acreditando estar nos últimos dias de vida, faz um testamento.
Afonso em "Vale Tudo"
O herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) é diagnosticado com leucemia num momento em que está muito fragilizado após pegar Maria de Fátima (Bella Campos) na cama com César (Cauã Reymond). Após a rasteira, Afonso colocou a esposa para fora de casa e voltou a se aproximar de Solange (Alice Wegmann), a ex que está grávida de gêmeos do herdeiro.
Nos próximos capítulos, Afonso começará a ter os primeiros sintomas da doença e realiza uma bateria de exames, descobrirá que está com leucemia mieloide. Por isso, o milionário precisará iniciar o processo de quimioterapia e aguardar um transplante de médula óssea.
A família Roitman se une e se mobiliza em busca de um doador compatível para Afonso, e neste momento, ele se aproxima de Solange novamente. Com medo da morte, ele decide nomear Duprat como procuradora geral e deixa um testamento como forma de segurança.
Com previsão de ir ao ar no dia 29 de agosto, uma das cenas mais fortes é quando Afonso chega a gravar um vídeo em segredo para os filhos. Na gravação, ele expõe seu amor pelas crianças e pede que protejam a mãe no futuro. O momento é interrompido quando Solange acorda e emocionada ouve as declarações do amado.
‘Vale Tudo’ é exibida na TV Globo, às 21h20 (horário de Brasília)