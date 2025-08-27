ABALADO!

‘Vale Tudo’: Afonso faz testamento emocionante após câncer

Novela chega na reta final com reviravoltas chocantes

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:22

ida de A Crédito: Manoella Mello | Globo

‘Vale Tudo’ chega a reta final com fortes emoções, entre um dos enredos que promete comover o público é a história de Afonso (Humberto Carrão), que acreditando estar nos últimos dias de vida, faz um testamento.

O herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) é diagnosticado com leucemia num momento em que está muito fragilizado após pegar Maria de Fátima (Bella Campos) na cama com César (Cauã Reymond). Após a rasteira, Afonso colocou a esposa para fora de casa e voltou a se aproximar de Solange (Alice Wegmann), a ex que está grávida de gêmeos do herdeiro.

Nos próximos capítulos, Afonso começará a ter os primeiros sintomas da doença e realiza uma bateria de exames, descobrirá que está com leucemia mieloide. Por isso, o milionário precisará iniciar o processo de quimioterapia e aguardar um transplante de médula óssea.

A família Roitman se une e se mobiliza em busca de um doador compatível para Afonso, e neste momento, ele se aproxima de Solange novamente. Com medo da morte, ele decide nomear Duprat como procuradora geral e deixa um testamento como forma de segurança.

Com previsão de ir ao ar no dia 29 de agosto, uma das cenas mais fortes é quando Afonso chega a gravar um vídeo em segredo para os filhos. Na gravação, ele expõe seu amor pelas crianças e pede que protejam a mãe no futuro. O momento é interrompido quando Solange acorda e emocionada ouve as declarações do amado.