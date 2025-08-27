Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Vale Tudo’: Afonso faz testamento emocionante após câncer

Novela chega na reta final com reviravoltas chocantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:22

ida de A
ida de A Crédito: Manoella Mello | Globo

‘Vale Tudo’ chega a reta final com fortes emoções, entre um dos enredos que promete comover o público é a história de Afonso (Humberto Carrão), que acreditando estar nos últimos dias de vida, faz um testamento.

Afonso em "Vale Tudo"

Afonso vai descobrir doença grave por Manoella Mello/Divulgação/Globo
Fátima e Afonso se casaram por Reprodução
Solange e Afonso eram namorados por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso descobrirá doença grave por Reprodução
Afonso surpreende e tira Odete do sério por Reprodução
Retorno de Fátima e Afonso de Paris agita o capítulo por Reprodução/TV Globo
Fátima fala toda a verdade para Afonso: 'Casei por dinheiro' por Reprodução
Afonso engana Odete e Fátima e decide ficar no Brasil por Reprodução/TV Globo
Afonso chega de surpresa na mansão por Reprodução
Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César por Reprodução
Fátima e Afonso, em Vale Tudo por Reprodução
Vazamento de dados da TCA vira embate entre mãe e filho por Reprodução/TV Globo
Mária de Fátima, Solange por Reprodução/TV Globo
1 de 16
Afonso vai descobrir doença grave por Manoella Mello/Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Afonso grava despedida emocionante para os filhos após diagnóstico devastador

Afonso grava despedida emocionante para os filhos após diagnóstico devastador

Imagem - 'Vale Tudo': Afonso grava vídeo emocionante para filhos antes de morrer

'Vale Tudo': Afonso grava vídeo emocionante para filhos antes de morrer

Imagem - Fofoca fará Afonso se tornar inimigo de Odete Roitman em Vale Tudo

Fofoca fará Afonso se tornar inimigo de Odete Roitman em Vale Tudo

O herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) é diagnosticado com leucemia num momento em que está muito fragilizado após pegar Maria de Fátima (Bella Campos) na cama com César (Cauã Reymond). Após a rasteira, Afonso colocou a esposa para fora de casa e voltou a se aproximar de Solange (Alice Wegmann), a ex que está grávida de gêmeos do herdeiro.

Nos próximos capítulos, Afonso começará a ter os primeiros sintomas da doença e realiza uma bateria de exames, descobrirá que está com leucemia mieloide. Por isso, o milionário precisará iniciar o processo de quimioterapia e aguardar um transplante de médula óssea.

A família Roitman se une e se mobiliza em busca de um doador compatível para Afonso, e neste momento, ele se aproxima de Solange novamente. Com medo da morte, ele decide nomear Duprat como procuradora geral e deixa um testamento como forma de segurança.

Com previsão de ir ao ar no dia 29 de agosto, uma das cenas mais fortes é quando Afonso chega a gravar um vídeo em segredo para os filhos. Na gravação, ele expõe seu amor pelas crianças e pede que protejam a mãe no futuro. O momento é interrompido quando Solange acorda e emocionada ouve as declarações do amado.

‘Vale Tudo’ é exibida na TV Globo, às 21h20 (horário de Brasília)

Leia mais

Imagem - Veja 5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

Veja 5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

Imagem - Qual a diferença entre isotônico e energético?

Qual a diferença entre isotônico e energético?

Imagem - Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua