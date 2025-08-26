CINEMA

Veja 5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

Confira filmes e séries que chegam à plataforma nesta semana

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:00

A Netflix preparou estreias que transitam entre drama, romance e ação Crédito: Imagem: Frame Stock Footage | Shutterstock

A semana chega recheada de novidades para quem gosta de maratonar séries e conferir produções inéditas. A Netflix traz estreias que transitam entre drama, romance e ação, reunindo histórias capazes de conquistar diferentes públicos e garantir entretenimento de qualidade.

Entre sequências esperadas, títulos originais e filmes que prometem emocionar, a programação garante boas horas diante das telas. Para não perder nenhuma estreia, confira os 5 lançamentos da Netflix entre 25 e 31 de agosto!

1. O Clube do Crime das Quintas-Feiras – 28/08

“O Clube do Crime das Quintas-Feiras” acompanha quatro aposentados em uma investigação real cheia de reviravoltas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dirigido por Chris Columbus e inspirado no livro homônimo, The Thursday Murder Club chega como uma mistura de comédia e suspense policial. A trama acompanha quatro aposentados que, de forma divertida, costumavam analisar casos de assassinatos sem solução. Porém, quando um crime real acontece bem diante deles, o passatempo ganha contornos sérios e perigosos.

No elenco, Helen Mirren dá vida à ex-espiã Elizabeth, enquanto Pierce Brosnan interpreta Ron, um ex-sindicalista, e Ben Kingsley encarna o psiquiatra Ibrahim. Ao lado de Celia Imrie, que assume a enfermeira Joyce, o grupo se vê em uma investigação cheia de reviravoltas.

2. Minha Vida com a Família Walter – 2ª temporada – 28/08

“Minha Vida com a Família Walter” mostra Jackie enfrentando amores e dilemas após o verão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série juvenil retorna mostrando o desafio de Jackie Howard em retomar sua vida em Silver Falls após o verão em Nova York. A protagonista precisa lidar com sentimentos conflitantes: por um lado, tenta se reaproximar de Alex, que mudou bastante e agora busca brilhar em um rodeio; por outro, enfrenta a intensidade de Cole, que luta contra a ausência do futebol americano.

Criada como um drama adolescente com toques de romance, a produção traz Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty e Noah LaLonde em papéis centrais. Além dos dilemas de amizade e amor , a nova temporada explora a sensação de pertencimento e os desafios típicos da juventude, mantendo o tom emocional que conquistou os fãs no primeiro ano.

3. O Homem do Norte – 28/08

“O Homem do Norte” conta a história de um príncipe viking em busca de vingança Crédito: Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES

Dirigido por Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e O Farol, o filme mergulha na brutalidade da era viking. Inspirado em Shakespeare e na lenda de Amleth, traz a trajetória de um príncipe que jura vingar a morte do pai, assassinado pelo próprio tio. A promessa de salvar a mãe e restaurar a honra da família conduz a história. O elenco conta com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang e Anya Taylor-Joy.

4. A Mulher Rei – 29/08

“A Mulher Rei” retrata a força das guerreiras Agojie contra colonizadores Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony

Estrelado por Viola Davis, o longa apresenta a inspiradora história das Agojie, um exército feminino do Reino de Daomé, na África Ocidental. Sob a liderança da comandante Nanisca, essas guerreiras enfrentam colonizadores, inimigos rivais e a ameaça da escravidão , em uma narrativa que mistura ação e drama histórico.

Com direção de Gina Prince-Bythewood e participação de Thuso Mbedu e Lashana Lynch, o filme se destaca não apenas pelas cenas de batalha intensas, mas também pelo peso emocional e pelo impacto cultural. Baseado em fatos reais, traz à tona a força e a resistência de mulheres que marcaram a história.

5. Amor Enrolado – 29/08

“Amor Enrolado” acompanha uma jovem que descobre o amor ao aceitar seus cabelos naturais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Com direção de Sun Namkoong e roteiro assinado por Chun-hee Ji e Doo-ri Wang, o longa sul- coreano mistura romance, drama e comédia em uma narrativa cheia de sensibilidade. A trama acompanha Park Se-Ri (Shin Eun-Soo), uma adolescente de 19 anos que enfrenta inseguranças por causa de seus cabelos cacheados e, em meio às frustrações com alisamentos, nunca teve coragem de revelar seus sentimentos.