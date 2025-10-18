Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão receber boas notícias e novas oportunidades hoje (18 de outubro)

Pequenos sinais podem revelar grandes mudanças; veja previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 10:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia deste sábado, dia 18 de outubro, traz recompensas para quem tem paciência e acredita no próprio processo. Três signos sentem de forma especial que o esforço valeu a pena: portas se abrem, pessoas certas reaparecem e algo que parecia parado começa a andar. A sorte chega sem alarde, mas com propósito, como um lembrete de que o que é seu sempre encontra o caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: A sorte chega para quem confia no tempo das coisas. Hoje, você pode perceber que o reconhecimento que esperava começa a aparecer - talvez em gestos simples, mas cheios de significado. Um elogio, um convite ou uma boa notícia podem acender o ânimo de vez. Continue no seu ritmo, sem forçar nada: o que está nascendo agora tende a crescer rápido.

Dica cósmica: valorize as pequenas vitórias, são elas que anunciam as grandes.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Leia mais

Imagem - 4 signos recebem uma mensagem poderosa do universo neste sábado (18 de outubro)

4 signos recebem uma mensagem poderosa do universo neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Surpresas à vista: o sábado (18 de outubro) promete reviravoltas e revelações para alguns signos

Surpresas à vista: o sábado (18 de outubro) promete reviravoltas e revelações para alguns signos

Libra: O sábado traz encontros e coincidências que podem mudar o rumo de algo importante. Um contato inesperado pode abrir uma nova chance profissional ou pessoal. A vida parece fluir com mais leveza, e tudo se encaixa com naturalidade. Deixe o dia te surpreender - o equilíbrio que você buscava está se formando.

Dica cósmica: abrace o que chega com gratidão; sorte e harmonia andam juntas.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião: Mesmo que algo pareça pesado, a sorte está trabalhando em silêncio a seu favor. O sábado vem com a sensação de alívio e com sinais de que as coisas estão se resolvendo, ainda que aos poucos. A vida te mostra que o controle não é tudo - confiar também é uma forma de força.

Dica cósmica: mantenha a fé e a calma; o melhor está a caminho.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Leão Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil