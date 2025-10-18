Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos recebem uma mensagem poderosa do universo neste sábado (18 de outubro)

O dia chega com um chamado claro: acreditar, agir e seguir o que o coração já sabe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste sábado, dia 18 de outubro, alguns signos recebem um sinal que não deixa dúvidas: é hora de mover-se com coragem e confiança. O universo sopra um lembrete forte: o tempo certo é agora. As oportunidades aparecem para quem está desperto o suficiente para reconhecê-las. Se algo dentro de você acende, confie. A resposta que procura pode estar bem diante dos seus olhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje é dia de agir. Tudo o que você precisa é de foco e coragem para seguir o impulso certo. Um sinal claro pode mostrar o caminho e confirmar o que você já sentia há tempos: é sua vez de avançar. O universo fala com quem tem iniciativa, e você está pronto para ouvir.

Dica cósmica: siga seu instinto com firmeza; ele não erra.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leia mais

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Surpresas à vista: o sábado (18 de outubro) promete reviravoltas e revelações para alguns signos

Surpresas à vista: o sábado (18 de outubro) promete reviravoltas e revelações para alguns signos

Imagem - Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Virgem: O sábado revela o poder das suas próprias mãos. O que você começou há pouco começa a ganhar forma, e o resultado depende da sua autoconfiança. Deixe a dúvida de lado e mergulhe de cabeça, há um sucesso crescendo em silêncio.

Dica cósmica: confie no que constrói aos poucos; consistência é mágica.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Capricórnio: Você pode sentir com clareza que algo grande está prestes a acontecer. O trabalho, a paciência e a disciplina que vem mantendo finalmente abrem espaço para novas conquistas. O sinal é simples: continue no caminho, ele está se iluminando à frente.

Dica cósmica: siga fiel ao que acredita; o retorno vem no tempo exato.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário: O sábado traz um estalo de lucidez e direção. De repente, tudo faz sentido. Um sinal forte confirma que o plano que você vinha idealizando merece sair do papel. O universo apoia quem ousa ser autêntico, e ninguém faz isso melhor que você.

Dica cósmica: confie na sua visão e avance sem medo; o caminho está aberto.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Virgem Capricórnio Aquário Signos Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil