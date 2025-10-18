4 signos recebem uma mensagem poderosa do universo neste sábado (18 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:00
Neste sábado, dia 18 de outubro, alguns signos recebem um sinal que não deixa dúvidas: é hora de mover-se com coragem e confiança. O universo sopra um lembrete forte: o tempo certo é agora. As oportunidades aparecem para quem está desperto o suficiente para reconhecê-las. Se algo dentro de você acende, confie. A resposta que procura pode estar bem diante dos seus olhos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Hoje é dia de agir. Tudo o que você precisa é de foco e coragem para seguir o impulso certo. Um sinal claro pode mostrar o caminho e confirmar o que você já sentia há tempos: é sua vez de avançar. O universo fala com quem tem iniciativa, e você está pronto para ouvir.
Dica cósmica: siga seu instinto com firmeza; ele não erra.
Virgem: O sábado revela o poder das suas próprias mãos. O que você começou há pouco começa a ganhar forma, e o resultado depende da sua autoconfiança. Deixe a dúvida de lado e mergulhe de cabeça, há um sucesso crescendo em silêncio.
Dica cósmica: confie no que constrói aos poucos; consistência é mágica.
Capricórnio: Você pode sentir com clareza que algo grande está prestes a acontecer. O trabalho, a paciência e a disciplina que vem mantendo finalmente abrem espaço para novas conquistas. O sinal é simples: continue no caminho, ele está se iluminando à frente.
Dica cósmica: siga fiel ao que acredita; o retorno vem no tempo exato.
Aquário: O sábado traz um estalo de lucidez e direção. De repente, tudo faz sentido. Um sinal forte confirma que o plano que você vinha idealizando merece sair do papel. O universo apoia quem ousa ser autêntico, e ninguém faz isso melhor que você.
Dica cósmica: confie na sua visão e avance sem medo; o caminho está aberto.
