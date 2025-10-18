Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:30
O dia neste sábado, 18 de outubro, chega com uma energia leve e aberta para recomeços. Hoje, pequenas coincidências podem revelar grandes oportunidades, e um toque de sorte ajuda cada signo a enxergar o lado positivo das coisas. Confie nos sinais, o universo anda em sintonia com quem acredita.
Áries: Hoje, a sorte se mostra nos momentos de pausa. Um descanso inesperado pode te render boas ideias e até uma boa notícia.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 4
Touro: Uma conversa simples pode abrir uma porta importante. Esteja atento aos detalhes - o acaso pode te favorecer.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 21
Gêmeos: Um convite ou mensagem pode mudar o rumo do seu dia. A sorte vem quando você se permite sair da rotina.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Câncer: O dia traz boas surpresas ligadas à família ou amizades próximas. Um gesto de carinho pode trazer sorte em dobro.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 12
Leão: A sorte está nas trocas - quanto mais você compartilha, mais o universo devolve. Brilhe com leveza hoje.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 33
Virgem: Um pressentimento pode te guiar na direção certa. A sorte se revela em decisões calmas e bem pensadas.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 8
Libra: Um encontro inesperado pode te inspirar e trazer boas oportunidades. Confie na sincronia dos acontecimentos.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 15
Escorpião: Hoje, sorte e intuição andam juntas. Você pode sentir com clareza o que está por vir, e isso te coloca à frente.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 10
Sagitário: Uma chance de última hora pode ser exatamente o que você esperava. Esteja pronto para dizer “sim”.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 27
Capricórnio: A sorte se manifesta quando você confia na própria competência. Um reconhecimento pode vir de forma inesperada.
Cor da sorte: Cinza-prateado
Número da sorte: 6
Aquário: O dia favorece ideias diferentes e caminhos novos. Algo que parecia improvável pode funcionar melhor do que o esperado.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 11
Peixes: A sorte se mostra nos reencontros e nas coincidências que tocam o coração. O universo está mandando sinais de afeto.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 2