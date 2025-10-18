Acesse sua conta
Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Descubra quais tons e números podem guiar o seu dia com mais leveza e atrair o que você mais deseja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:30

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia neste sábado, 18 de outubro, chega com uma energia leve e aberta para recomeços. Hoje, pequenas coincidências podem revelar grandes oportunidades, e um toque de sorte ajuda cada signo a enxergar o lado positivo das coisas. Confie nos sinais, o universo anda em sintonia com quem acredita.

Áries: Hoje, a sorte se mostra nos momentos de pausa. Um descanso inesperado pode te render boas ideias e até uma boa notícia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Touro: Uma conversa simples pode abrir uma porta importante. Esteja atento aos detalhes - o acaso pode te favorecer.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 21

Gêmeos: Um convite ou mensagem pode mudar o rumo do seu dia. A sorte vem quando você se permite sair da rotina.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Câncer: O dia traz boas surpresas ligadas à família ou amizades próximas. Um gesto de carinho pode trazer sorte em dobro.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 12

Leão: A sorte está nas trocas - quanto mais você compartilha, mais o universo devolve. Brilhe com leveza hoje.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 33

Virgem: Um pressentimento pode te guiar na direção certa. A sorte se revela em decisões calmas e bem pensadas.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 8

Libra: Um encontro inesperado pode te inspirar e trazer boas oportunidades. Confie na sincronia dos acontecimentos.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 15

Escorpião: Hoje, sorte e intuição andam juntas. Você pode sentir com clareza o que está por vir, e isso te coloca à frente.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 10

Sagitário: Uma chance de última hora pode ser exatamente o que você esperava. Esteja pronto para dizer “sim”.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 27

Capricórnio: A sorte se manifesta quando você confia na própria competência. Um reconhecimento pode vir de forma inesperada.

Cor da sorte: Cinza-prateado

Número da sorte: 6

Aquário: O dia favorece ideias diferentes e caminhos novos. Algo que parecia improvável pode funcionar melhor do que o esperado.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: A sorte se mostra nos reencontros e nas coincidências que tocam o coração. O universo está mandando sinais de afeto.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 2

Signo Numerologia Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Cor cor da Sorte Número Número da Sorte

