ASTROLOGIA

Dois signos terão que lidar com perdas neste sábado (18 de outubro); entenda o que os astros revelam

Energia do dia pede desapego e maturidade emocional para enfrentar o que já não cabe mais

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:48

Horóscopo Crédito: Reprodução

O céu deste sábado (18) traz uma configuração delicada, que pode mexer com o lado emocional de alguns signos. A Lua faz aspectos tensos com Saturno e Netuno, pedindo desapego, paciência e consciência de que algumas perdas são, na verdade, formas de libertação. Dois signos, em especial, sentirão essa energia de forma mais intensa.

Touro

O sábado pode trazer um desafio ligado a algo que você vinha tentando manter a qualquer custo. Seja um relacionamento, uma amizade ou até uma situação profissional, o universo pede que você aceite o fim de um ciclo com serenidade. Por mais difícil que pareça, deixar ir pode abrir espaço para algo mais sólido e verdadeiro. Evite insistir no que já demonstrou não ter futuro.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Escorpião

A energia do dia toca em pontos profundos do seu emocional. Questões ligadas a perdas, despedidas ou saudade podem vir à tona. É um momento de cura, mas também de amadurecimento espiritual. Nem tudo o que se perde é realmente uma ausência; às vezes, é o início de um novo entendimento sobre si mesmo. Procure ficar perto de pessoas de confiança e evite decisões impulsivas.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6