Faculdade de luxo: veja quanto custa a mensalidade do curso de Medicina mais caro do Brasil

Mensalidade em universidade do Rio de Janeiro ultrapassa R$ 15 mil e equivale a mais de dez salários mínimos

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:35

Medicina Crédito: Reprodução

O curso de Medicina mais caro do país chega a custar R$ 15.777,76 por mês, segundo levantamento do g1. O valor é cobrado pela Universidade do Grande Rio (Unigranrio), localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e representa mais de dez salários mínimos mensais.

Mesmo com o aumento de instituições que oferecem o curso no Brasil, a disputa por vagas segue intensa. Em 2024, foram registrados 51 candidatos para cada vaga em universidades públicas, de acordo com o Censo da Educação Superior.

O ranking das dez graduações mais caras do país mostra que todas ultrapassam R$ 12 mil de mensalidade. Logo atrás da Unigranrio aparecem a Universidade Veiga de Almeida, também no Rio de Janeiro, com R$ 14.900, e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, com R$ 14.718,13.

Outras instituições completam a lista, como a Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas (R$ 14.578), o Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), em Maringá (R$ 14.087), e as unidades da São Leopoldo Mandic em Araras e Limeira, todas acima de R$ 13 mil.

Mesmo com o alto custo, Medicina continua entre as graduações mais procuradas do país. Em 2024, o curso foi o nono com maior número de matrículas, somando 283.594 estudantes.

O Brasil é o segundo país com mais escolas médicas no mundo, atrás apenas da Índia. Atualmente, são 494 cursos em funcionamento, e o número continua crescendo. Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, o Ministério da Educação autorizou a criação de 77 novos cursos, elevando o total de vagas anuais para 50.974, sendo 80% delas em instituições privadas.