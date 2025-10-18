Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faculdade de luxo: veja quanto custa a mensalidade do curso de Medicina mais caro do Brasil

Mensalidade em universidade do Rio de Janeiro ultrapassa R$ 15 mil e equivale a mais de dez salários mínimos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:35

Estudantes de medicina
Medicina Crédito: Reprodução

O curso de Medicina mais caro do país chega a custar R$ 15.777,76 por mês, segundo levantamento do g1. O valor é cobrado pela Universidade do Grande Rio (Unigranrio), localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e representa mais de dez salários mínimos mensais.

Mesmo com o aumento de instituições que oferecem o curso no Brasil, a disputa por vagas segue intensa. Em 2024, foram registrados 51 candidatos para cada vaga em universidades públicas, de acordo com o Censo da Educação Superior.

Conheça faculdades de Medicina de Salvador e saiba o valor da mensalidade

Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Mensalidade em 2025: R$ 7.660,00. por Gerson Rosário/Divulgação
Medicina na Unifacs: mensalidade custa R$ 12.914 em 2025 por Reprodução
Afya Salvador Unidompedro: em 2026, a mensalidade de Medicina será R$ 12.833,67 por Reprodução
A Uneb tem o curso de Medicina e é gratuito  por Marina Silva/CORREIO
Mais antiga do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba) é gratuita por Divulgação/FMB
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação

O ranking das dez graduações mais caras do país mostra que todas ultrapassam R$ 12 mil de mensalidade. Logo atrás da Unigranrio aparecem a Universidade Veiga de Almeida, também no Rio de Janeiro, com R$ 14.900, e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, com R$ 14.718,13.

Outras instituições completam a lista, como a Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas (R$ 14.578), o Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), em Maringá (R$ 14.087), e as unidades da São Leopoldo Mandic em Araras e Limeira, todas acima de R$ 13 mil.

Leia mais

Imagem - Cheio de diamantes: Gusttavo Lima exibe relógio caríssimo avaliado em R$ 2,8 milhões

Cheio de diamantes: Gusttavo Lima exibe relógio caríssimo avaliado em R$ 2,8 milhões

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Rancoroso? Homem espera 50 anos para se vingar e mata colega por trote sofrido na época da escola

Rancoroso? Homem espera 50 anos para se vingar e mata colega por trote sofrido na época da escola

Mesmo com o alto custo, Medicina continua entre as graduações mais procuradas do país. Em 2024, o curso foi o nono com maior número de matrículas, somando 283.594 estudantes.

O Brasil é o segundo país com mais escolas médicas no mundo, atrás apenas da Índia. Atualmente, são 494 cursos em funcionamento, e o número continua crescendo. Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, o Ministério da Educação autorizou a criação de 77 novos cursos, elevando o total de vagas anuais para 50.974, sendo 80% delas em instituições privadas.

Embora a oferta tenha aumentado, o Programa Mais Médicos, que previa novas autorizações para cursos de Medicina em universidades particulares, segue suspenso e deve ser reavaliado pelo MEC e pelo Ministério da Saúde.

Tags:

Medicina

Mais recentes

Imagem - Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas

Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas
Imagem - Amor ou paixão passageira? Astrologia analisa se relação de Ana Castela e Zé Felipe vai dar certo

Amor ou paixão passageira? Astrologia analisa se relação de Ana Castela e Zé Felipe vai dar certo
Imagem - Dois signos terão que lidar com perdas neste sábado (18 de outubro); entenda o que os astros revelam

Dois signos terão que lidar com perdas neste sábado (18 de outubro); entenda o que os astros revelam

MAIS LIDAS

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
01

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
02

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)
03

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos
04

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos