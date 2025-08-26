Acesse sua conta
Afonso grava despedida emocionante para os filhos após diagnóstico devastador

Triatleta inicia quimioterapia e descobre que só um transplante pode salvar sua vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:00

Triatleta inicia quimio e só transplante pode salvá-lo
Triatleta inicia quimio e só transplante pode salvá-lo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de “Vale Tudo” promete fortes emoções para o público. Nos próximos capítulos, Afonso (Humberto Carrão) será diagnosticado com leucemia mieloide, uma forma agressiva de câncer que atinge a medula óssea, mudando radicalmente o rumo de sua vida.

Diante da gravidade da doença, o triatleta iniciará tratamento com quimioterapia e será informado de que sua única chance de sobrevivência é um transplante de medula. A notícia vai abalar sua família e gerar cenas de grande comoção.

Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Odete (Debora Bloch) realizarão exames para verificar compatibilidade, mas o resultado será desanimador. A reviravolta acontece quando Odete, às escondidas, coleta o sangue de Leonardo, seu outro filho. O exame aponta que ele é o único capaz de salvar Afonso, segredo que pode colocar em risco toda a farsa construída por ela ao longo dos anos.

Separado de Maria de Fátima (Bella Campos) e reconciliado com Solange (Alice Wegmann), Afonso terá de enfrentar a possibilidade de não resistir ao tratamento. Em uma das cenas mais emocionantes da trama, ele gravará um vídeo para os gêmeos que Solange espera.

“Se um dia vocês virem esse vídeo, quero que saibam que eu tentei. Que eu amei muito vocês, mesmo antes de nascerem. Cuidem da sua mãe, ela é tudo”, dirá o personagem, com lágrimas nos olhos. A gravação será interrompida por Solange, que o confortará: “Eles nunca vão ver isso. Porque você vai vencer.”

