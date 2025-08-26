RETA FINAL DE 'VALE TUDO'

Afonso grava despedida emocionante para os filhos após diagnóstico devastador

Triatleta inicia quimioterapia e descobre que só um transplante pode salvar sua vida

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:00

Triatleta inicia quimio e só transplante pode salvá-lo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de “Vale Tudo” promete fortes emoções para o público. Nos próximos capítulos, Afonso (Humberto Carrão) será diagnosticado com leucemia mieloide, uma forma agressiva de câncer que atinge a medula óssea, mudando radicalmente o rumo de sua vida.

Diante da gravidade da doença, o triatleta iniciará tratamento com quimioterapia e será informado de que sua única chance de sobrevivência é um transplante de medula. A notícia vai abalar sua família e gerar cenas de grande comoção.

Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Odete (Debora Bloch) realizarão exames para verificar compatibilidade, mas o resultado será desanimador. A reviravolta acontece quando Odete, às escondidas, coleta o sangue de Leonardo, seu outro filho. O exame aponta que ele é o único capaz de salvar Afonso, segredo que pode colocar em risco toda a farsa construída por ela ao longo dos anos.

Separado de Maria de Fátima (Bella Campos) e reconciliado com Solange (Alice Wegmann), Afonso terá de enfrentar a possibilidade de não resistir ao tratamento. Em uma das cenas mais emocionantes da trama, ele gravará um vídeo para os gêmeos que Solange espera.