Afonso confronta Celina e segredos vêm à tona em ‘Vale Tudo’ desta terça (26)

Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:11
O capítulo desta terça-feira (26) de “Vale Tudo” promete fortes emoções, com humilhações e confrontos entre os personagens. Maria de Fátima (Bella Campos) enfrenta uma sequência de decepções amorosas após descobrir o envolvimento de Odete Roitman (Debora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond). Ao buscar ajuda de Marco Aurélio (Alexandre Nero), ela é novamente humilhada.
Afonso (Humberto Carrão) decide investigar a fundo a situação de Maria de Fátima e recorre a Raquel (Taís Araújo) para descobrir a verdade sobre ela. Em suas conversas, Raquel revela também informações sobre Celina (Malu Galli). Com isso, Afonso confronta a tia sobre ter escondido que era sócia da Paladar, ameaçando contar tudo para Heleninha.
Enquanto isso, Maria de Fátima enfrenta mais frustração amorosa: César reafirma que não quer mais nada com ela, deixando-a arrasada. Odete, por sua vez, revela publicamente que ama César, sem se abalar pelas ameaças de Maria de Fátima.
No lado mais leve do capítulo, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíches na praia, enquanto Bartolomeu compartilha com Ivan informações sobre Gerson e promete ajudá-lo.