Jovem traída em show de Nattan agradece apoio nas redes: ‘Não imaginava’

Namorada fala sobre traição, confirma término e pede respeito ao ex-namorado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 10:41

Júlia Mello agradece apoio após traição em show de Nattan
Júlia Mello agradece apoio após traição em show de Nattan Crédito: Reprodução

Júlia Mello, que foi traída pelo então namorado, Ezequiel Maurício, durante um show de Nattan na Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS), usou seu Instagram na última segunda-feira (25) para agradecer as mensagens de apoio recebidas após o episódio público.

“Estou passando aqui pra agradecer a vocês por todo esse amor, por todo esse carinho que eu tô recebendo. Eu não imaginava que teria essa onda de acolhimento. Só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio”, disse Júlia, em vídeo publicado nos stories da rede social.

O caso viralizou quando, no show, Nattan ofereceu R$ 1 mil para que Ezequiel traísse a namorada em cima do palco. Em vídeos que circulam na internet, Júlia aparece filmando e tentando impedir que ele aceitasse o desafio.

Do palco, Ezequiel afirmou que pretendia dividir o valor com a namorada, mas ela recusou. Mesmo assim, ele beijou outra mulher diante do público. Nesse momento, Júlia é vista dizendo: “Acabou”. Ainda tentando se justificar, ele disse: “Você deixou”, mas a explicação não convenceu.

Dias depois, Júlia publicou seu primeiro vídeo nas redes sociais, confirmando o término do relacionamento: “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”. Ela também pediu que os seguidores não atacassem o ex-namorado: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Críticas recorrentes

O episódio motivou mais críticas a Nattan, que já havia sido acusado de capacitismo em mesmo momento de outro show, quando chamou uma mulher com nanismo para subir ao palco em Pernambuco e ofereceu R$ 1 mil para que um homem a beijasse. A Associação Nanismo Brasil (Annabra) publicou nota de repúdio, afirmando que o caso evidencia a tolerância social ao capacitismo e à objetificação de pessoas com nanismo, e anunciou que levará o caso ao Ministério Público Federal.

Nos vídeos do show, é possível ver Nattan tentando convencer outro homem da produção a beijar a mulher, chamada de “Delicinha”. Após a negativa, o cantor incentivou a plateia a gritar: “Beija, beija”, carregou a mulher no colo e a jogou para cima. “Pode até perder o emprego, mas os R$ 1 mil ele não perde, não”, disse Nattan, enquanto buscava outro participante disposto a aceitar o desafio.

