Jovem é morto a tiros em passarela de avenida movimentada de Salvador no Dia das Crianças

Polícia apura se ele foi executado por traficantes após suspeita de assaltos

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:56

Crime aconteceu em passarela na Bonocô
Crime aconteceu em passarela na Bonocô

A Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi baleado na manhã deste domingo (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, em uma passarela da Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, em Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima, vestida com bermuda jeans e camisa preta, caído na passarela com ferimentos aparentes na região da cabeça. Equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local para os procedimentos iniciais. Entre as suspeitas que ainda serão investigadas, está uma informação de que o jovem estaria praticando assaltos na região de Cosme de Farias e foi morto a mando de traficantes ligados a uma facção que atua no local. 

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada após o corpo, ainda sem identificação formal, ser encontrado com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo, no trecho da Bonocô que passa por Cosme de Farias. As guias para os exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram emitidas, e o caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que já começou as diligências para apurar autoria, circunstâncias e motivação.

Em nota, a Polícia Militar relatou que agentes da 58ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos na mesma avenida. “Um homem se encontrava caído ao solo sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do DPT. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil”, informou a corporação.

