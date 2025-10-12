CELEBRAÇÃO

Prefeitura anuncia programação do Novembro Salvador Capital Afro 2025

Lançamento será realizado nesta segunda (13)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 14:15

Leo Santana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Prefeitura lança a programação completa do Novembro Salvador Capital Afro 2025 nesta segunda-feira (13), a partir das 9 horas, no Hotel Quality, localizado no Stiep. A iniciativa tem se consolidado como um dos movimentos mais importantes de valorização da cultura afro-brasileira no país. Na edição deste ano, a novidade será a descentralização das atividades, que acontecerão diariamente durante todo o mês de novembro em diferentes regiões da cidade.

Na semana passada, durante evento com o prefeito Bruno Reis, o cantor Léo Santana anunciou a comemoração dos seus 20 anos de carreira com um show gratuito na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio. A apresentação será no dia 20 de novembro (quinta-feira), data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, e marcará também a gravação do novo audiovisual do artista.

O evento de segunda-feira (13) vai apresentar a programação completa do Novembro Capital Afro, que reúne exposições, oficinas, shows, rodas de conversa e intervenções urbanas distribuídas pela capital baiana. O foco da iniciativa é a ancestralidade, combate ao racismo estrutural, fomento à economia criativa negra e reconhecimento dos territórios culturais afrodescendentes.