Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Elis Freire
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 00:01
O resultado da quarta Roça foi anunciado e "A Fazenda 17" acabou para o ator baiano Fernando Sampaio. O peão disputou pela permanência no reality rural com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, mas foi o menos votado para ficar, recebendo apenas 15,63% da preferência do público. Polêmico em sua participação, Fernando foi caracterizado como machista por diversos colegas de confinamento e chegou a jogar água em uma das participantes durante discussão.
A decisão dos telespectadores foi anunciada ao vivo na Record na noite desta quinta-feira (16). Agora, os 22 peões que ficaram disputam pelo prêmio de R$2 milhões.
A Fazenda 17: Fernando Sampaio
Natural de Salvador, Fernando construiu carreira sólida na Record, onde atuou em novelas bíblicas de grande audiência como Os Dez Mandamentos, O Rico e Lázaro e Jezebel. Além de interpretar personagens marcantes, também se destacou como repórter no portal R7, cobrindo bastidores do extinto Programa Xuxa Meneghel.
Fernando Sampaio foi indicado pelo fazendeiro da semana, Dudu Camargo, nesta terça-feira (14). No discurso, o apresentador disse que Fernando teria agido de forma grosseira com três mulheres da sede — Gaby Spanic, Yoná e Tamires — e, por isso ele queria ver o participante nas mãos do público.
Chateado, o baiano rebateu: “O Dudu é um agente do caos, porque ele falou que queria ir nos cabeças: em mim, Nizam ou Gaby. Ele manipula até pessoas mais maduras do que ele para fazerem um jogo frágil. Ele é muito previsível, até para o público”
Fernando Sampaio protagonizou uma das maiores polêmicas da edição. Durante discussão, ele perdeu o controle e partiu para cima de Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito. O ator interrompeu a fala da peoa, não a deixou concluir a justificativa e disparou ofensas. “Mentirosa do c*ralho”, gritou, seguindo ela pelo espaço.
A situação explodiu quando Fernando jogou água no rosto de Tamires, que reagiu indignada. “Atitude ridícula. Você merece ser preso”, disse a participante. O baiano, no entanto, não demonstrou arrependimento. “Sou descontrolado! Fala com a minha mão. É para você aprender”, afirmou ele.
A cena causou choque entre os colegas de confinamento e repercutiu nas redes sociais com internautas pedindo a expulsão imediata de Fernando. O participante não foi expulso, mas os telespectadores opinaram sobre as atitudes do baiano através da votação, que o fez deixar a sede.