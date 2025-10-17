Acesse sua conta
Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Ator baiano foi o menos votado para ficar, recebendo apenas 15,63% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 00:01

Fernando Sampaio
Fernando Sampaio Crédito: Reprodução

O resultado da quarta Roça foi anunciado e "A Fazenda 17" acabou para o ator baiano Fernando Sampaio. O peão disputou pela permanência no reality rural com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, mas foi o menos votado para ficar, recebendo apenas 15,63% da preferência do público. Polêmico em sua participação, Fernando foi caracterizado como machista por diversos colegas de confinamento e chegou a jogar água em uma das participantes durante discussão. 

A decisão dos telespectadores foi anunciada ao vivo na Record na noite desta quinta-feira (16). Agora, os 22 peões que ficaram disputam pelo prêmio de R$2 milhões. 

Natural de Salvador, Fernando construiu carreira sólida na Record, onde atuou em novelas bíblicas de grande audiência como Os Dez Mandamentos, O Rico e Lázaro e Jezebel. Além de interpretar personagens marcantes, também se destacou como repórter no portal R7, cobrindo bastidores do extinto Programa Xuxa Meneghel.

O motivo da indicação

Fernando Sampaio foi indicado pelo fazendeiro da semana, Dudu Camargo, nesta terça-feira (14). No discurso, o apresentador disse que Fernando teria agido de forma grosseira com três mulheres da sede — Gaby Spanic, Yoná e Tamires — e, por isso ele queria ver o participante nas mãos do público.

Chateado, o baiano rebateu: “O Dudu é um agente do caos, porque ele falou que queria ir nos cabeças: em mim, Nizam ou Gaby. Ele manipula até pessoas mais maduras do que ele para fazerem um jogo frágil. Ele é muito previsível, até para o público”

Grande polêmica

Fernando Sampaio protagonizou uma das maiores polêmicas da edição. Durante discussão, ele perdeu o controle e partiu para cima de Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito. O ator interrompeu a fala da peoa, não a deixou concluir a justificativa e disparou ofensas. “Mentirosa do c*ralho”, gritou, seguindo ela pelo espaço. 

A situação  explodiu quando Fernando jogou água no rosto de Tamires, que reagiu indignada. “Atitude ridícula. Você merece ser preso”, disse a participante. O baiano, no entanto, não demonstrou arrependimento. “Sou descontrolado! Fala com a minha mão. É para você aprender”, afirmou ele.

A cena causou choque entre os colegas de confinamento e repercutiu nas redes sociais com internautas pedindo a expulsão imediata de Fernando. O participante não foi expulso, mas os telespectadores opinaram sobre as atitudes do baiano através da votação, que o fez deixar a sede. 

