Ator baiano lidera rejeição e deve ser o próximo eliminado de A Fazenda 17

Em meio a lavagem de roupa suja e bate-boca, foi formada a quarta Roça de A Fazenda 17 nesta terça-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:54

Quarta Roça foi formada nesta terça-feira (14)
Quarta Roça foi formada nesta terça-feira (14) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A quarta Roça de A Fazenda 17 foi formada nesta terça-feira (14) em meio a lavagem de roupa suja e bate-boca na sede do reality show rural. Após alguns acertos, o quadro de formação do jogo entre os peões mudou drasticamente, principalmente após Fernando ser direcionado para a berlinda, além da votação de Tamires em Matheus após a dinâmica do “Resta Um”, deixando os outros participantes surpreendidos.

Quem também está na Roça é Rayane Figliuzzi e Yoná, que recebeu mais de 10 votos. Após a enquete feita pelo jornal CORREIO, o cenário não é nada bom para Fernando, que está disparado na frente para a eliminação, com 64,44% dos votos.

Já Rayane vem em seguida, com 16,67% dos votos, Yona está com 10% dos votos. Já Matheus, 8,89% dos votos. A formação da quarta Roça foi cercada por momentos de tensão e diversas intervenções de Adriane Galisteu, que pediu respeito enquanto falava.

Discurso de Dudu Camargo

O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, iniciou seu discurso comentando as intrigas entre Nizam e Fernando, que vêm acumulando desentendimentos e brigas dentro da casa.

Segundo Dudu, Fernando teria agido de forma grosseira com quatro mulheres da sede — Gaby Spanic, Yoná e Tamires entre elas — e, por isso, o fazendeiro tentou articular para que o peão fosse parar na roça. No entanto, não conseguiu.

Com seu jeito debochado, Dudu encerrou: “É, Fernando, vocês dois que se resolvam”, o que acirrou ainda mais os ânimos. Fernando rebateu dizendo que Nizam teria medo de manipular o jogo, com receio do cancelamento que sofre fora do programa por comentários machistas feitos em outro reality.

Os poderes

Nas mãos de Wallas, estavam dois poderes — o laranja e o branco — que poderiam mudar completamente a dinâmica do programa. O peão teve o direito de mudar todos os peões que estavam na baia, composta originalmente por Yoná, Will, Martina e Toninho.

Após a troca, a nova formação da baia ficou assim: Duda, Saori, Tamires, Toninho e Rayane Figliuzzi.

Em seguida, Wallas entregou o poder laranja para Carol, que revelou ter o direito de anular todos os votos de um participante. Sem papas na língua, Carol disse que jamais salvaria Yoná, que recebeu 12 votos, salvando assim a si mesma, que havia recebido 7 votos.

